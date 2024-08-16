ПВО отразила удар 12 ракет ATACMS по Крымскому мосту

Минобороны заявило, что все ракеты были сбиты. В ночь на 16 августа Севастополь атаковали четыре безэкипажных катера, три из них уничтожили, еще один повредили

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Противовоздушная оборона в ночь на 16 августа отразила удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) 12 тактическими ракетами ATACMS по Крымскому мосту, сообщило Минобороны.

Все ракеты были уничтожены, заявило ведомство.

ATACMS (Army Tactical Missile System — армейский тактический ракетный комплекс) — разработка американской корпорации Lockheed Martin. Это управляемая ракета класса «земля — земля» с максимальной дальностью 300 км, которую запускают из установок реактивных систем залпового огня (РСЗО), в частности из установок семейства MLRS и HIMARS. О передаче ATACMS Киеву США впервые официально объявили в октябре 2023 года.

Кроме того, в районе Крыма силами Черноморского флота и ВКС России уничтожены три безэкипажных катера военно-морских сил Украины, еще один поврежден.

О том, что силы ПВО и флота отбили атаку на Севастополь, ночью писал губернатор города Михаил Развожаев. Он уточнил, что над акваторией сбили три беспилотника, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.

В США заявили, что действия украинских сил соответствуют политике Вашингтона в отношении применения переданного Украине вооружения. Западные страны в конце мая разрешили Киеву использовать поставленную военную технику для ударов по России. В то же время США исключили удары по российской территории дальнобойным оружием.

Москва осуждает военную помощь Киеву. Президент России Владимир Путин отметил, что удары западным оружием по российской территории «близки к агрессии».