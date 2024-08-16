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Обмен заключенными ,  
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Джо Байден встретился с Владимиром Кара-Мурзой и его семьей в Белом доме

Сюжет
Обмен заключенными
Байден встретился с участником беспрецедентного обмена заключенными между Россией и Западом Владимиром Кара-Мурзой и его семьей
Джо Байден (третий слева) и&nbsp;Владимир&nbsp;Кара-Мурза
Джо Байден (третий слева) и Владимир Кара-Мурза (Фото: POTUS / X)

Президент США Джо Байден встретился с Владимиром Кара-Мурзой (признан Минюстом иноагентом) и его семьей в Белом доме. Об этом Байден сообщил в своем аккаунте в X (Twitter).

«Сегодня я приветствую Владимира Кара-Мурзу и его семью в Белом доме, чтобы отпраздновать его возвращение в Америку. Владимир провел два с половиной года несправедливого заключения в России», — написал президент США.

В России политик был приговорен к 25 годам колонии по делам о госизмене и фейках об армии. У Кара-Мурзы есть вид на жительство в США, его жене Евгении выдали американский паспорт в марте 2019 года. У журналиста была грин-карта, которая действовала до 5 декабря 2022 года, однако в апреле того же года его задержали.

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1 августа 2024 года российский президент Владимир Путин помиловал 13 осужденных, в том числе Кара-Мурзу, которых в ходе беспрецедентного обмена заключенными выдали Западу. После обмена Кара-Мурза прилетел в Германию.

Помимо Яшина и Кара-Мурзы Путин помиловал сооснователя получившего Нобелевскую премию мира правозащитного центра «Мемориал» (организация и Орлов внесены в реестр иноагентов) Олег Орлов, бывший глава «Открытой России» (организация признана нежелательной на территории России и запрещена) Андрей Пивоваров (тоже участвовал в пресс-конференции), экс-координаторы штабов Навального (признаны экстремистскими организациями и запрещены в России) Лилия Чанышева, Ксения Фадеева и Вадим Останин, а такжу осужденных по делам о шпионаже американцев журналиста Эвана Гершковича и бывшего морпеха Пола Уиллана.

В Россию вернулись сотрудник ФСБ Вадим Красиков, обвиняемые в США в кибермошенничестве сын депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева Роман и бизнесмен Владислав Клюшин. Также вернулся в Россию обвиняемый в причастности к схеме «по предоставлению секретной электроники и боеприпасов американского производства» России Вадим Конощенок.

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Владимир Кара-Мурза

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