Трамп заработал $300 тыс. на продаже Библий

«Одобренные» Трампом Библии продаются по цене от $60 до $1000. Они принесли кандидату в президенты $300 тыс. дохода, которые пойдут на его кампанию

Дональд Трамп (Фото: Jeff Swensen / Getty Images)

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп владеет криптовалютой на сумму более $1 млн и заработал $300 тыс. на фирменных Библиях, следует из его последнего финансового отчета, передает The New York Times (NYT).

Брендированная Библия, указанная в отчетности как The Greenwood Bible, продается за $59,99 и включает рукописный припев песни God Bless the USA кантри-певца Ли Гринвуда. Экземпляр ограниченного тиража с подписью Трампа можно купить за $1000. «Это единственная Библия, одобренная президентом Трампом», — говорится в описании на сайте.

Кроме Библии Трамп смог заработать около $4,5 млн на продаже сборников своих личных заметок «Письма Трампу». Кандидат в президенты также держит более $1 млн в криптовалюте.

Вместе с тем в отчетности говорится о финансовых обязательствах Трампа на сумму более $50 млн, в том числе предназначенных для покрытия его залога по гражданскому делу о мошенничестве, возбужденному генеральным прокурором Нью-Йорка.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Согласно опубликованному 10 августа опросу NYT и исследовательского института Siena College, кандидат от демократов Камала Харрис опережает Трампа на 4 процентных пункта в ключевых колеблющихся штатах — Мичигане, Висконсине и Пенсильвании. Вице-президента США там поддерживают 50% избирателей, в то время как экс-президента — 46%.

В США на Трампа открыто четыре уголовных дела. Его подозревают в неподобающем хранении секретных документов, в подлоге финансовой документации («дело Сторми Дэниелс»), в причастности к штурму конгресса в январе 2021 года, а также в попытке отменить итоги выборов в 2020 году. 1 июля Верховный суд США решил, что политик имеет иммунитет от уголовного преследования за все действия, которые он совершил во время своего президентского срока. Трамп был президентом США с 2017 по 2021 год.