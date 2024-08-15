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Выборы президента США ,  
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Трамп назвал последствия победы Харрис для США

Трамп: финансовая система США никогда не восстановится при победе Харрис
Сюжет
Выборы президента США

Победа вице-президента США Камалы Харрис на выборах главы государства, приведет к тому, что финансовая система страны никогда не восстановится, заявил экс-президент США и кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп на митинге в Северной Каролине. Трансляция выступления велась на его канале на YouTube.

«Еще через четыре года правления [вице-президента Камалы] Харрис и финансовая система никогда не восстановится, она никогда не восстановится. Наша страна никогда не восстановится. Честно говоря, что более важно, это будет необратимо», — сказал он во время митинга в штате Северная Каролина.

Экс-президент добавил, что Харрис разрабатывает свою экономическую программу и собирается объявить о ней на этой неделе. Трамп считает, что вице-президент «ждет, когда он объявит свой план, чтобы она могла скопировать его».

Он также уверен, что в случае победы Харрис она «не покончит с экономическим кризисом, она только усугубит его».

Кроме этого, Трамп обвинил свою соперницу в проблемах с незаконными мигрантами в стране. По мнению Трампа, мигранты, которых» впустила Харрис», «насилуют женщин и обижают наших детей».

Трамп вспомнил, как говорил о том, что преступность среди мигрантов «достигнет масштабов эпидемии». «Но все гораздо хуже эпидемии, ситуация вышла из-под контроля», — считает республиканец.

Трамп обвинил Харрис в краже его предвыборной инициативы
Политика
Дональд Трамп

Ранее Трамп также обвинял в Харрис в том, что она украла его предвыборную инициативу, в частности идеи отмены налога на чаевые для работников сферы услуг.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. От демократов выдвинулась Камала Харрис. От Республиканской партии — Дональд Трамп.

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Дональд Трамп Камала Харрис выборы президента Экономика США
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Харрис Камала фото

Харрис Камала

вице-президент США
20 октября 1964 года
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