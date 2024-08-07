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Политика ,  
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ФБР обыскала дом экс-разведчика Скотта Риттера

Скотт Риттер
Скотт Риттер (Фото: David McNew / Getty Images)

ФБР провела обыск в доме бывшего инспектора ООН по вооружениям в Ираке Скотта Риттера в Делмаре в связи с федеральным расследованием. Об этом сообщает телеканал WNYT.

По данным Times Union, рейд состоялся на следующий день после того, как Риттер встретился с независимым кандидатом в президенты США Робертом Ф. Кеннеди-младшим в зале суда Олбани. Там проходили слушания о том, должен ли Кеннеди быть включен в ноябрьский бюллетень в Нью-Йорке. Риттер выложил накануне пост в социальной сети X. «Бургеры с Бобби!» — написал он и приложил фотографию, на которой он вместе с Кеннеди.

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Политика
Скотт Риттер

Скотт Риттер — бывший американский военный, офицер разведки и инспектор ООН по вооружениям в Ираке. В 2011 году его осудили по статье о педофилии: в возрасте 49 лет тот инициировал общение в чате с лицом, которое представилось 15-летней девушкой. Риттер сначала попросил ее прислать фотографию, а получив снимок, предложил наблюдать за своим непристойным поведением. Аккаунт девушки вел детектив Райан Веннеман.

Позже Риттер начал сотрудничать с российскими СМИ, в частности с RT и «РИА Новости». Он принимает участие в программах на российских государственных телеканалах и выступает на тему конфликта на Украине.

В июне Риттера сняли с рейса в Соединенных Штатах. Он направлялся в Россию через Стамбул, чтобы принять участие в ПМЭФ. Риттер заявил, что у него забрали паспорт и чемоданы по приказу Госдепартамента. По словам главы российского МИДа Сергея Лаврова, отказ США выпустить его из страны говорит о превращении Соединенных Штатов в полицейское государство.

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