МИД России раскритиковал армянский учебник из-за «искажения истории»

Речь идет об одной из глав под названием «Насильственное присоединение Восточной Армении к России», в которой МИД увидел попытку пересмотреть итоги Русско-персидской войны 1826-1828 годов

МИД России раскритиковал армянский учебник по истории для 8 класса, в котором «в искаженном виде изложены события на Южном Кавказе конца XVIII — начала XIX веков». Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном в телеграм-канале.

«Обратили внимание на крайне сомнительное содержание учебника по истории для 8 класса армянских школ, текст которого опубликован на официальном сайте подведомственной структуры Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения. Цифровая версия книги размещена для изучения и формирования заказа на 2024/2025 учебный год», — говорится в нем.

Речь идет об одной из глав под названием «Насильственное присоединение Восточной Армении к России», в которой Москва увидела попытку пересмотреть итоги Русско-персидской войны 1826-1828 годов. «Туркманчайский мир назван не иначе как «аннексией» Восточной Армении. Такая подача способна вызвать оторопь у любого историка», — заявили в министерстве. Там указали, что Туркманчайский мирный договор, завершивший Русско-персидскую войну

1826-1828 годов, до сих пор оценивался «как имеющий «колоссальное значение для будущего восстановления армянской государственности». В ч. 3 этого договора говорилось, что «Е.в. шах персидский от своего имени и от имени своих наследников и преемников уступает Российской империи в совершенную собственность ханство Эриванское по сию и по ту сторону Аракса и ханство Нахичеванское» (оба ханства располагались на территориях исторической Восточной Армении).

«Ставить под сомнение особую роль Российской империи, а впоследствии СССР и России в деле становления нынешней Армении означает идти против общеизвестных фактов», — считают в МИДе. Там связали это с «очередной беззастенчивой попыткой» переписать общую историю «в лучших традициях западной пропаганды и политического инжиниринга».

Во внешнеполитическом ведомстве упомянули совместное заявление президента Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 19 апреля 2022 года, в котором сказано, что «стороны, сохраняя единые подходы к общему прошлому, выразили намерение продолжить борьбу с пересмотром итогов Второй мировой войны и фальсификацией истории».

Москва рассчитывает, что Ереван не будет «смотреть сквозь пальцы на такого рода бесцеремонные попытки исказить наше общее прошлое».

В июле правительство Армении переименовало школьный предмет «История армянского народа» на «Историю Армении», поскольку прежнее название, по мнению властей, не полностью отражало идею государственности. «В процессе преподавания истории правового государства важно полноценно представлять идею государственности. Поэтому предлагаем ввести предмет «История Армении», — поясняла министр образования, науки, культуры и спорта Жанна Андреасян. По ее словам, акцент будет сделан на изучении истории современной Армении и ее подаче с точки зрения государственности. Она добавила, что речь идет о переоценке событий, приведших к потере государственности. Пашинян подчеркивал, что «государство — это совершенно другое мышление и культура» и что Армения стремится «к новому уровню понимания, где мир и жизнь воспринимаются иначе».

На кафедре истории Ереванского государственного университета раскритиковали решение властей. «После публикации нашумевшей книги «Истории армянского народа» за 7 класс МОНКС совершает очередной непродуманный и неподготовленный шаг, вводя в оборот проект, который не только не исходит из национально-образовательных и государственных интересов, но и имеет очевидный политической подтекст», — говорилось в заявлении преподавателей. В частности, как указали они, неясно, что представляет собой Армения в названии предмета — историческую Армению с большой территорией или нынешнюю официальную территорию в 29,8 кв. км. «В условиях, когда под угрозой находятся границы страны и существуют неприкрытые претензии к ним со стороны, подобная постановка вопроса не просто риторическая, она требует определенности», — подчеркнули на кафедре. В апреле прошлого года армянский премьер признал суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом. Пашинян тогда заявил, что мир на Южном Кавказе возможен только в том случае, если Армения зафиксирует: ее территория — это 29,8 тыс. кв. км Армянской ССР, в границах которой республика получила независимость в 1991 году.

Осенью прошлого года скандал разразился из-за карты империи Тиграна Великого в учебнике истории для 7 класса, где Карабах упоминался как часть Азербайджана. Автор учебника Смбат Оганесян на вопрос, как во времена Тиграна Великого, правившего в 95-55 годах до н.э., «могли быть на карте Турция, Россия, не говоря уже об Азербайджане», ответил, что империя Тиграна Великого представлена на современной политической карте, что позволяет «одновременно увидеть образ мира времен Тиграна Великого и образ современного мира». «На карте также можно увидеть, насколько уменьшилась сегодня Армения по сравнению с Арменией времен Тиграна Великого и какие есть современные государства, которых тогда не было», — объяснял он.