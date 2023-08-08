МВД Эстонии пообещало не высылать россиян по примеру Литвы и Латвии

В МВД Эстонии заявили об отсутствии планов высылать россиян по примеру Литвы и Латвии

Эстония не будет проводить опросы для выявления людей, представляющих угрозу безопасности страны, или менять языковые требования, как это сделали Литва и Латвия, заявили в МВД

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Власти Эстонии, в отличие от других стран Балтии, не планируют депортировать живущих на ее территории граждан России и Белоруссии. Об этом сообщил глава МВД страны Лаури Ляэнеметс, передает ERR.

В Эстонии не собираются проводить опросы, подобные тем, что организовали литовские власти. У россиян интересовались, в частности, их отношением к присоединению Крыма к России в 2014 году и вводу российских войск на Украину. По словам министра, подобные опросы не дают реального представления о людях, «которые могут представлять опасность», поскольку они «очень хорошо умеют врать и давать такие ответы, которые мы хотели бы услышать».

4 августа департамент миграции Литвы сообщил, что власти признали 1164 гражданина России и Белоруссии угрозой для национальной безопасности страны; им запретили въезд на территорию государства. Решение было принято на основе анализа анкет, которые им надо было заполнить перед подачей заявок на ВНЖ или национальную визу.

В тот же день власти Латвии предупредили, что в сентябре около 6 тыс. россиян получат предписание покинуть страну в течение трех месяцев. Речь идет о людях, которые не продлили ВНЖ и не сдали экзамен по латышскому языку для получения статуса постоянного жителя ЕС.

Таллин не будет ужесточать правила к закону об иммиграции, как это сделала Латвия. Как отметил Ляэнеметс, знание эстонского языка уже давно оценивается при продлении вида на жительство в стране. Исключения делаются, например, для пожилых людей или детей, которые учились в эстонской школе.

По словам министра, «пророссийски настроенных людей, представляющих угрозу безопасности Эстонии», будет выявлять департамент полиции и погранохраны.

Член Рийгикогу (однопалатного парламента) Урмас Рейнсалу считает рациональным спрашивать иностранцев в Эстонии об их настроениях; по его словам, «вопрос в том, оправдана ли такая привилегия, как вид на жительство в Эстонии человеку с любым мнением».

Член Европарламента Яна Тоом раскритиковала инициативы Литвы и Латвии. «Человек живет в стране 30 лет. У него есть постоянный вид на жительство. Когда этот вид на жительство выдавался, условия были соблюдены. Человек не нарушил закон. Теперь к нему приходят и говорят — иди сдавай экзамен», — пояснила она.

По состоянию на апрель в Эстонии проживали 85,5 тыс. граждан России, 75 тыс. из них имели долгосрочный вид на жительство, говорил вице-канцлер МВД по вопросам внутренней безопасности Вейко Коммуссаар.