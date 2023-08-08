branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 августа
EUR ЦБ: 106,05 (+2,22) Инвестиции, 07 авг, 17:44 Курс доллара на 8 августа
USD ЦБ: 96,57 (+1,76) Инвестиции, 07 авг, 17:44
Эстонские таможенники изъяли у россиянина партию медицинских пиявок Политика, 03:13
МВД Эстонии пообещало не высылать россиян по примеру Литвы и Латвии Политика, 03:01
Как перенести жару. Инфографика Общество, 03:00
В Одесской области откроют морские пляжи Политика, 02:28
Нуланд обсудила с хунтой в Нигере «риск для суверенитета» из-за «Вагнера» Политика, 02:19
Жить с искусством: почему бизнесмены становятся меценатами РБК Стиль и СберПервый, 01:43
Кедровые орехи внесли в перечень стратегически важных товаров и ресурсов Общество, 01:35
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Прокуратура решила изъять у основателя «Покровского» 50 предприятий Бизнес, 01:27
Белый дом запросит у Конгресса больше финансирования ВСУ Политика, 01:01
У айтишников остался один день для подачи заявки на отсрочку от призыва Общество, 01:00
Белоруссия ввела ограничения на экспорт мяса из-за II Игр стран СНГ Общество, 00:21
Кадыров заявил о смене тактики в ходе военных действий на Украине Политика, 00:11
Россияне сократили отток средств в иностранные банки до минимума за год Финансы, 00:00
Хабиб отказал. Кто из звезд UFC готовит Маска и Цукерберга к бою Спорт, 00:00
Война санкций ,  
0 

МВД Эстонии пообещало не высылать россиян по примеру Литвы и Латвии

В МВД Эстонии заявили об отсутствии планов высылать россиян по примеру Литвы и Латвии
Сюжет
Война санкций
Эстония не будет проводить опросы для выявления людей, представляющих угрозу безопасности страны, или менять языковые требования, как это сделали Литва и Латвия, заявили в МВД
Фото: Jamie McDonald / Getty Images
Фото: Jamie McDonald / Getty Images

Власти Эстонии, в отличие от других стран Балтии, не планируют депортировать живущих на ее территории граждан России и Белоруссии. Об этом сообщил глава МВД страны Лаури Ляэнеметс, передает ERR.

В Эстонии не собираются проводить опросы, подобные тем, что организовали литовские власти. У россиян интересовались, в частности, их отношением к присоединению Крыма к России в 2014 году и вводу российских войск на Украину. По словам министра, подобные опросы не дают реального представления о людях, «которые могут представлять опасность», поскольку они «очень хорошо умеют врать и давать такие ответы, которые мы хотели бы услышать».

4 августа департамент миграции Литвы сообщил, что власти признали 1164 гражданина России и Белоруссии угрозой для национальной безопасности страны; им запретили въезд на территорию государства. Решение было принято на основе анализа анкет, которые им надо было заполнить перед подачей заявок на ВНЖ или национальную визу.

В тот же день власти Латвии предупредили, что в сентябре около 6 тыс. россиян получат предписание покинуть страну в течение трех месяцев. Речь идет о людях, которые не продлили ВНЖ и не сдали экзамен по латышскому языку для получения статуса постоянного жителя ЕС.

Таллин не будет ужесточать правила к закону об иммиграции, как это сделала Латвия. Как отметил Ляэнеметс, знание эстонского языка уже давно оценивается при продлении вида на жительство в стране. Исключения делаются, например, для пожилых людей или детей, которые учились в эстонской школе.

По словам министра, «пророссийски настроенных людей, представляющих угрозу безопасности Эстонии», будет выявлять департамент полиции и погранохраны.

Читайте на РБК Pro
Хочу на завод: что думают россияне о смене профессиональной деятельности
«Мне нужны деньги, а не развитие»: как совладельцам бизнеса жить без ссор
От главы Renault-Nissan до тюрьмы: история «убийцы издержек» Карлоса Гона
Злость, обида, зависть: как строить диалог с сотрудником «в негативе»

Член Рийгикогу (однопалатного парламента) Урмас Рейнсалу считает рациональным спрашивать иностранцев в Эстонии об их настроениях; по его словам, «вопрос в том, оправдана ли такая привилегия, как вид на жительство в Эстонии человеку с любым мнением».

Член Европарламента Яна Тоом раскритиковала инициативы Литвы и Латвии. «Человек живет в стране 30 лет. У него есть постоянный вид на жительство. Когда этот вид на жительство выдавался, условия были соблюдены. Человек не нарушил закон. Теперь к нему приходят и говорят — иди сдавай экзамен», — пояснила она.

По состоянию на апрель в Эстонии проживали 85,5 тыс. граждан России, 75 тыс. из них имели долгосрочный вид на жительство, говорил вице-канцлер МВД по вопросам внутренней безопасности Вейко Коммуссаар.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Эстония Латвия Литва депортация ВНЖ
Материалы по теме
Литва аннулировала разрешение на проживание у сотен россиян и белорусов
Политика
Не сдавшим языковой экзамен россиянам предпишут покинуть Латвию
Политика
Латвия возобновит прием заявлений на визы от части россиян
Политика