Прокуратура признала нежелательной ассоциацию «За свободную Россию»

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Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность польской ассоциации «За свободную Россию», говорится в сообщении ведомства.

Там подчеркнули, что «идейными вдохновителями» этой организации являются находящиеся в Польше Анастасия Сергеева и Мария Хармаст. «Из-за рубежа они вовлекают россиян в ряды добровольческих батальонов в составе вооруженных сил Украины и готовят так называемые «группы сопротивления», — отметили в прокуратуре.

По данным ведомства, ассоциация выступает с резкой антироссийской повесткой, а Сергеева и Хармаст «причисляют себя к «репрессированному» гражданскому обществу».

«Вместе с представителями несистемной оппозиции, уехавшими из России, они устраивают для западной публики театрально-политические акции, рассчитанные на привлечение внимания и денежных средств. Кроме того, организация реализует проекты по идеологической обработке региональных журналистов для участия в пропагандистских кампаниях против нашей страны, в том числе с целью дискредитации деятельности российских консульских и дипломатических учреждений при организации за границей выборов», — заявили в прокуратуре, отметив, что деятельность ассоциации представляет угрозу конституционному строю и безопасности России.

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