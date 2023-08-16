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Бывший агент ФБР признался в работе на Дерипаску

Бывший агент ФБР Макгонигал признался в работе на миллиардера Олега Дерипаску
Высокопоставленный американский контрразведчик сознался в работе на Дерипаску, против которого пять лет назад были введены санкции США. Он заверил, что не ставил целью причинение ущерба ФБР или стране
Чарльз Макгонигал
Чарльз Макгонигал (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

Бывший руководитель отдела контрразведки ФБР в Нью-Йорке Чарльз Макгонигал признал себя виновным в сговоре с целью нарушения санкций США и отмывания денег во время работы на российского миллиардера Олегу Дерипаску, пишет Bloomberg. Bloomberg оценивает состояние бизнесмена в почти $3 млрд, Forbes — в $2,5 млрд.

Макгонигал работал в ФБР с 1996 года, руководил работой ведомства по поиску иностранных шпионов и расследованиями в отношении российских предпринимателей, включая Дерипаску. Он оставил должность в 2018 году. По словам экс-агента ФБР, после этого бизнесмен предложил ему работу c зарплатой $17,5 тыс. В материалах дела сказано, что Макгонигал провел расследование в отношении конкурента Дерипаски в России за «скрытые платежи». Макгонигал ранее говорил, что его работа законна.

«Я никогда не намеревался причинить вред Соединенным Штатам, ФБР или моим друзьям и близким», — заверил Макгонигал в ходе заседания суда.

Бывшего контрразведчика арестовали в начале года. В материалах следствия говорится, что он вместе с бывшим российским дипломатом Сергеем Шестаковым в 2019 году попытался добиться исключения Дерипаски из санкционных списков.

Против экс-агента ФБР открыто еще одно дело: по версии обвинения, он получил $225 тыс. от бывшего сотрудника албанской разведки, который работал на китайскую энергетическую компанию.

Американские санкции против Дерипаски были введены весной 2018 года, бизнесмен и его адвокаты назвали ограничения незаконными. Спустя год Дерипаска под в суд на Минфин США, назвав себя жертвой политической борьбы в США из-за предполагаемого вмешательства Москвы в выборы президента в 2016 году (власти России отвергают эти обвинения). Однако суд оставил санкции без изменений, а в марте 2022 года отклонил его апелляцию.

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Дерипаска считает, что США в ближайшие годы ждет «час расплаты за санкционный раж». «Осталось года три, три с половиной», — написал он в этом июле.



 

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