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Политика ,  
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Дерипаска опроверг информацию о скорой встрече с Путиным

Бизнесмен Дерипаска: встреча с Путиным не запланирована
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Олег Дерипаска (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Встреча бизнесмена Олега Дерипаски с президентом Владимиром Путиным на ближайшее время не запланирована, сообщили РБК в пресс-службе предпринимателя.

«Нет, такой встречи в принципе не планируется», — сказал представитель Дерипаски.

Ранее телеграм-канал Brief сообщил, что такая встреча запланирована на среду, 16 августа.

Дерипаска в последнее время неоднократно выступал с критикой действий Центробанка и его главы Эльвиры Набиуллиной. 15 августа ЦБ внепланово поднял ключевую ставку до 12%.

Одна из самых запомнившихся встреч Дерипаски с президентом была в 2009 году. Путин, занимавший тогда пост главы правительства России, провел 4 июня совещание в городе Пикалево Ленинградской области. На нем обсуждалась ситуация на местном глиноземном заводе (принадлежащем подконтрольному Дерипаске «Базэлу»), который был на грани закрытия.

Тогда из-за долгов пикалевской ТЭЦ поставку горячей воды в город прекратили, а рабочим не выплачивали долги по зарплате. В знак протеста жители перекрыли движение на федеральной трассе А-114 Вологда — Новая Ладога, в результате чего на дороге образовалась 438-километровая пробка.

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В ходе совещания Путин потребовал от Дерипаски, чтобы тот немедленно подписал договор о поставке на завод сырья, а затем попросил: «Только авторучку мне верните». Эту сцену неоднократно показывали различные телеканалы, а слова Путина превратились в мем.

В сентябре 2009 года в интервью «Ведомостям» Дерипаска заявил, что в Пикалево все было не так, как показали по телевизору.

«В истории с Пикалево проблема была в том, что в реальности происходящее на совещании и та картинка, которую передавали телеканалы, не совпадали. Ее просто так отредактировали. На самом деле все было по-другому. То, что происходило на совещании, было очень продуктивно, были выработаны решения, позволившие возобновить производство», — рассказал бизнесмен.

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Владимир Путин

политик, президент России

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