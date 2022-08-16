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Захарова осудила главу МИД Украины за отъезд семьи из-за спецоперации

Захарова: отъезд семьи главы МИД Украины из страны говорит об «истинности патриотизма»
Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба (Фото: Georg Wendt / EPA / ТАСС)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова словами «собаки превыше всего» прокомментировала отъезд семьи главы МИД Украины Дмитрия Кулебы из страны.

Ранее Кулеба признался, что его дети, родители и собаки покинули Украину после начала специальной военной операции. «В ночь с 24 на 25 (февраля) я добрался до границы, в этот момент приехали мои дети, родители, собаки, я всех обнял, поцеловал, я въехал на Украину, они выехали с Украины», — рассказал он в интервью Дмитрию Гордону (в России внесен в список лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму или экстремистской деятельности).

«Все, что вам надо знать об истинности патриотизма киевского режима. Собаки превыше всего», — написала Захарова.

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Дмитрий Кулеба

В июле Захарова обвинила украинские власти в том, что они не хотят мира. Об этом она сказала в ответ на слова Кулебы, который заявил, что прежде, чем стороны вернутся к переговорам, должна измениться ситуация на фронте. «Я всем партнерам говорю просто: «За стол переговоров Россия должна сесть после поражения на поле битвы», — заявил он.

Ответ всем, кто упрекает Россию в «неведении переговоров с киевским режимом». Киевский режим отказался сам. Сегодня это еще раз подтвердил Кулеба», — заявила в ответ Захарова.

Теги
МИД Мария Захарова Дмитрий Кулеба Украина
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