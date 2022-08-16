К новосибирскому депутату Пироговой пришли с обыском по делу о «фейках»

Хельга Пирогова (Фото: Совет депутатов города Новосибирска)

В квартиру к новосибирскому депутату Хельге Пироговой, в отношении которой завели дело о распространении фейков о вооруженных силах, пришли с обыском. Об этом она написала в Twitter.

«У меня дома обыск. Зачем вообще? Меня из страны выдавили, зачем в шесть утра с обыском приходить, родных кошмарить?» — написала она.

Позднее депутат сообщила, что обыски прошли также у ее родственников — у брата, у ее родителей и у родителей мужа.

«Итого сегодня: обыск у мужа, изъяли технику и телефон. Обыск у брата, изъяли технику и телефон. Обыск у родителей мужа, что изъято неизвестно. Обыск на даче родителей мужа, что изъято неизвестно Адвоката не пустили. Связи с мужем до сих пор нет, прошло 6,5 часов с начала обысков», — написала Пирогова (орфография и пунктуация атора сохранены. — РБК).

РБК направил запрос в СК России по Новосибирской области.

Хельга Пирогова — депутат городского совета Новосибирска, член «Коалиции Новосибирска 2020». На сайте организации в ее биографии указано, что она участвовала во всех крупных митингах в Новосибирске, а также помогала организовывать митинг в поддержку журналиста Ивана Голунова.

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Уголовное дело в отношении Пироговой возбудили 22 июля по статье о дискредитации Вооруженных сил России (ч. 1 ст. 207.3 УК).

Поводом для этого стала публикация в Twitter, она прокомментировала похороны российских военных, погибших на Украине. Позднее она удалила публикацию, назвав ее «слишком эмоциональной» реакцией на статью, где говорилось, что родственники погибших восхищаются организацией похорон, упоминая, что положенных выплат пока не получили.

25 июля она уехала из России в Грузию, МВД объявило ее в розыск.