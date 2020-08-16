NBC узнал о планах Трампа встретиться с Путиным для подписания соглашения

Президент США Дональд Трамп сообщил своим помощникам о том, что он хочет провести встречу в российским коллегой Владимиром Путиным до президентских выборов, которые намечены на 3 ноября. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на четыре источника, знакомых с деталями переговоров главы Белого дома с помощниками.

По их словам, целью встречи в американской администрации считают объявление о прогрессе в достижении нового соглашения о контроле над ядерными вооружениями между США и Россией. Один из рассматриваемых вариантов заключается в том, чтобы президенты подписали план дальнейших шагов в переговорах о продлении нового СНВ.

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