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Болтон раскритиковал Трампа за неумение разговаривать с Путиным

По словам бывшего советника американского президента, Трамп плохо готовится к переговорам с иностранными лидерами, а потому постоянно находится в проигрышной ситуации
Джон Болтон
Джон Болтон (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью WPTV раскритиковал Дональда Трампа за неспособность на равных говорить с иностранными лидерами, в том числе с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, Трамп накануне важных переговоров не прислушивается к рекомендациям своих советников и не читает подготовленные для него материалы. «Он предпочитает говорить сам, а не слушать кого-то», — заявил Болтон.

Бывший советник президента отметил, что Трамп в этом плане проигрывает Путину, который всегда приходит на переговоры, хорошо понимая суть вопроса и осознавая, каких целей он хочет добиться. «Если Трамп оказывается с кем-то один на один, то это всегда неравный бой», — добавил он.

В интервью MSNBC на эту же тему Болтон заявил, что опыт работы в КГБ все позволяет Путину скрывать свои эмоции во время переговоров. «Мне кажется, что он очень спокойно чувствовал себя во время разговора с Трампа, потому что не видел перед собой равного себе собеседника», — сказал он.

Болтон отметил, что в действительности очень хорошо, когда лидеры двух стран говорят с глазу на глаз. «Но хорошо бы нам знать, какие задачи перед собой ставит наш президент. На мой взгляд, у Трампа никаких целей не было», — добавил он.

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Болтон при этом выразил сомнение в том, что во время личной беседы с Путиным Трамп мог нанести какой-то ущерб американским интересам. Такой вывод он сделал из собственных замечаний президента касательно итогов разговора и бесед с переводчиком, который присутствовал на встрече. «В основном они обсуждали Сирию», — заявил Болтон.

Бывший советник президента отметил, что Трамп испытывал проблемы в общении не только с Путиным. По его мнению, лидер КНДР Ким Чен Ын также воспользовался неумением Трампа надавить на собеседника, благодаря чему Пхеньян получил лишние два года для разработки своей военной программы.

При этом Болтон отметил, что по его мнению нет принципиальной разницы, кто выиграет следующие выборы: Трамп или Джо Байден. По его мнению, победа каждого из кандидатов «не сделает США безопасней».

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В конце июня в продажу в США поступила книга Болтона «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома». В ней в частности, рассказывается об отношениях нынешних властей США с Россией и ее лидером Владимиром Путиным, о военных контактах Вашингтона с Москвой и отношении Трампа к ситуации на Украине.

Джон Болтон занимал должность советника президента США по нацбезопасности с апреля 2018 года по сентябрь 2019-го. Он покинул этот пост после конфликта с Трампом. Глава Белого дома тогда объяснил, что попросил уйти Болтона из-за несогласия со многими его предложениями. Сам Болтон заявлял, что ушел по собственному желанию.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Джон Болтон, Дональд Трамп
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