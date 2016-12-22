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Foreign Policy узнал о передаче Пекином Москве данных о системе связи ЦРУ
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Foreign Policy узнал о передаче Пекином Москве данных о системе связи ЦРУ
Политика, 16:10
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Foreign Policy узнал о передаче Пекином Москве данных о системе связи ЦРУ
Китайцы не только смогли взломать систему связи ЦРУ и ликвидировать почти 30 агентов американской разведки и их источников, но и поделились этими сведениями с Россией
Штаб-квартира ЦРУ в США (Фото: J. Scott Applewhite / AP)

Журнал Foreign Policy узнал новые подробности об одном из крупнейших провалов ЦРУ в Китае, который произошел в начале 2010-х годов. Издание, ссылаясь на пятерых нынешних и бывших американских разведчиков, пишет, что китайцы вскрыли систему связи, которую агенты ЦРУ использовали для контактов со своими источниками, а затем передали эти сведения России.

«Отношение было такое, что у нас все получается, мы неприкасаемы», — рассказал FP один из чиновников, который попросил об анонимности. Еще один собеседник издания сказал, что в то время работавшие в Китае агенты чувствовали себя так, будто они «непобедимы».

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Однако взлом системы связи ЦРУ привел к тому, что китайская контрразведка начала действовать быстро и точно. «Министерство госбезопасности КНР всегда арестовывало правильных людей», — сказал один из чиновников журналу. Собеседник FP оценил число потерянных в Китае «агентов ЦРУ и находившихся в их орбите людей» в примерно 30 человек. Все задержанные за связи с ЦРУ в Китае были убиты, добавил собеседник. В 2017 году New York Times писала, что речь идет о более чем десяти убитых агентах.

Расследованием провала целой сети в Китае занималась специальная группа сотрудников ЦРУ и ФБР. В результате ее работы был задержан бывший офицер ЦРУ Джерри Чунь Шин Ли. Суд Вирджинии в мае этого года обвинил его в передаче разведданных китайским властям. Пекин заплатил Джерри Ли сотни тысяч долларов за работу.

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Но предательство со стороны агента ЦРУ не может объяснить провала всей сети в Китае, так как информация о каждом источнике защищена разными уровнями секретности. Дело в том, что в Китае американские разведчики использовали для связи две зашифрованных онлайн-программы: временную, через которую агенты общались с источниками, в которых не были уверены, и постоянную, с помощью которой офицеры ЦРУ контактировали с проверенными источниками. На деле оказалось, что обе программы, хотя и не должны были быть связаны друг с другом, были созданы на единой архитектуре. Благодаря этому китайские киберэксперты, получившие доступ к временной системе, смогли взломать и постоянную.

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Система, которую ЦРУ использовало в Китае, впервые была опробована на Ближнем Востоке, но, как выяснилось, не была готова к использованию в странах с сильной контрразведкой. Один источник FP отметил, что в ЦРУ имеют «веские основания» думать, что Китай поделился своими находками с Россией, где некоторые американские агенты использовали схожие системы для скрытой связи. В то же время, когда была скомпрометирована агентура ЦРУ в Китае, несколько источников управления в России резко перестали выходить на контакт.

После неудачи в Китае в ЦРУ вновь заговорили о целесообразности использования старых средств связи.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: ЦРУ , Китай
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