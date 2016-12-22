WSJ узнала об отмене Трампом принятых Обамой правил совершения кибератак

Президент США Дональд Трамп подписал приказ об отмене принятой при его предшественнике Бараке Обаме директивы, регламентирующей право Вашингтона на нанесение кибератак, передает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, этот документ Обама подписал в 2012 году вместо аналогичной директивы предшествующего президента Джорджа Буша-младшего. Этот свод правил являлся секретным, однако его содержание в 2013 году попало в открытый доступ благодаря экс-сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену.

Источники газеты не сообщили, чем Трамп заменил отмененный документ, сославшись на его секретность.

Противники директивы Обамы считали, что она была исключительно строгой. Также ее критиковали за то, что выполнить некоторые операции в киберпространстве было невозможно из-за того, что это затронуло бы слишком большое количество ведомств.​

Один из бывших высокопоставленных чиновников США, который занимался вопросами кибербезопасности, рассказал WSJ, что среди экспертного сообщества есть предположение, что Трамп может представить новый военный орган, который единолично будет заниматься вопросами кибервойн.