Сенаторы в США призвали ООН расследовать убийство журналистов в ЦАР

Преступление в Центральноафриканской Республике было совершено на фоне расширения участия России в конфликте в этой стране, обратили внимание члены конгресса. Москва поставляла военным ЦАР оружие и боеприпасы, напомнили они

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Американские сенаторы Марко Рубио и Крис Кунс призвали генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша поддержать полное и беспристрастное расследование убийства членов российской съемочной группы Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева в Центральноафриканской Республике. Полный текст послания опубликован на сайте Кунса.

В ЦАР журналисты, как пишут члены конгресса, снимали документальный фильм о деятельности российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера, чьи наемники также присутствовали в Сирии и на Украине. «Сообщается, что эта организация связана с близким к [президенту России] Владимиру Путину магнатом из сферы общественного питания Евгением Пригожиным», — указали в письме Рубио и Кунс. Документальный фильм Джемаль, Радченко и Расторгуев снимали в ЦАР для Центра управления расследованиями Михаила Ходорковского, напомнили они, отозвавшись о последнем как об «изгнанном [из России] противнике Путина».

«Хотя обстоятельства нападения все еще неясны, российские государственные СМИ быстро связали это убийство с «грабежом», — указали парламентарии, заметив также, что убийство журналистов произошло на фоне расширения участия России в военном конфликте в ЦАР.​ «С одобрения ООН Москва поставляла оружие и боеприпасы, а также предоставляла своих инструкторов для центральноафриканских военнослужащих», — добавили Рубио и Кунс.

Согласно последнему докладу группы экспертов ООН по ЦАР Совету Безопасности, российские поставки оружия военным в этой стране «привели к волнам перевооружения» различных сил, указали парламентарии, напомнив также, что в 2018 году наемники ЧВК Вагнера прибыли в Центральноафриканскую Республику, чтобы обеспечить безопасность президента ЦАР Фостена-Арканжа Туадера.

«По словам главного редактора Центра управления расследованиями Андрея Коняхина, погибшие журналисты координировали свои передвижения с миссией ООН в ЦАР, и миссия ООН рекомендовала им своих водителей (которые стали свидетелями атаки и пережили нападение)», — добавили сенаторы. Именно поэтому, по их словам, они обратились к Гутеррешу и попросили его «задействовать все соответствующие механизмы ООН для проведения полного и беспристрастного расследования обстоятельств убийства Джемаля, Радченко и Расторгуева», а также способствовать обеспечению «полного сотрудничества в рамках этого дела со стороны правительств ЦАР и России».

Российские журналисты были убиты в Центральноафриканской Республике 30 июля. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «убийство».

В российском МИДе информацию о том, что в ЦАР Джемаль, Расторгуев и Радченко работали над документальным фильмом о ЧВК Вагнера, назвали «околесицей». Эту информацию прежде, как отмечала официальный представитель ведомства Мария Захарова, никто не скрывал, и для того, чтобы узнать, что в ЦАР есть российские военные и гражданские инструкторы, достаточно было открыть сайт МИД России.