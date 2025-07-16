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Обострение между Москвой и Баку ,  
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Суд отправил в СИЗО сына главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге

Сына главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шыхлински отправили в СИЗО
Сюжет
Обострение между Москвой и Баку
Сына главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Мутвалы Шыхлински отправили в СИЗО по делу о применении насилия в отношении представителя власти
Мутвалы Шыхлински
Мутвалы Шыхлински (Фото: shykhlinskimutvaly / VK)

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил в СИЗО до 14 сентября адвоката и сына главы местной азербайджанской диаспоры Мутвалы Шыхлински. Он стал фигурантом уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК). Об этом сообщает корреспондент РБК из зала суда.

Адвокат Мутвалы Шыхлински Павел Коробов назвал его арест незаконным и заявил о намерении обжаловать решение суда.

О задержании Шыхлински источники РБК сообщили вечером 15 июля. На следующий день следствие направило в суд ходатайство о заключении его под стражу. До этого адвокат находился на допросе в Следственном управлении по Свердловской области, затем был помещен в изолятор временного содержания.

Заседание прошло в закрытом режиме под председательством судьи Александра Суслова. Мера пресечения избрана в рамках расследования дела о применении насилия в отношении сотрудника силовых структур.

В Екатеринбурге завели дело против сына главы азербайджанской диаспоры
Общество
Мутвалы Шыхлински

Как стало известно в суде, поводом для возбуждения дела стал инцидент, произошедший в начале июля у торгового центра Baku Plaza в Екатеринбурге. Тогда сотрудники правоохранительных органов пытались задержать отца обвиняемого — Шахина Шыхлински, руководителя азербайджанской диаспоры в регионе. В момент операции он находился в автомобиле Mercedes Gelandewagen, за рулем которого был его сын Мутвалы. По версии следствия, при попытке покинуть место задержания водитель задел одного из сотрудников ФСБ открытой дверью автомобиля. Позже Шахина Шыхлински отпустили после допроса — он проходит свидетелем по уголовному делу против братьев Сафаровых.

Суд отправил в СИЗО сына главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге
Video

Мутвалы Шыхлински имеет статус адвоката. В соответствии с законодательством уголовное преследование в отношении него возможно только с санкции руководителя местного Следственного комитета и согласия надзирающего прокурора.

Арест Мутвалы Шыхлински произошел на фоне обострения российско-азербайджанских отношений, вызванного чередой уголовных дел против граждан обеих стран. В Екатеринбурге в центре конфликта — дело братьев Сафаровых, уроженцев Азербайджана, которых задержали в свердловской столице по обвинению в серии убийств и покушений, совершенных в 2001–2011 годах. Два фигуранта дела скончались после обысков.

По версии Следственного комитета России, один из них умер от сердечной недостаточности. Азербайджанская сторона с этими выводами не согласилась и представила заключения местных судмедэкспертов, из которых следует, что оба задержанных погибли от посттравматического шока. Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту гибели своих граждан.

Вскоре после этого азербайджанская полиция провела обыски в редакции государственного агентства «Sputnik Азербайджан» (входит в медиагруппу «Россия сегодня»). Суд в Баку арестовал главного редактора Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Им вменяются мошенничество, незаконное предпринимательство и легализация доходов, полученных преступным путем. Позже стало известно, что в Азербайджане были арестованы еще восемь граждан России — их обвинили в наркоторговле и киберпреступлениях. На видеозаписях из зала суда было видно, что они были избиты.

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Денис Пантелеев Денис Пантелеев, Максим Ефремов
Азербайджан диаспора задержание
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