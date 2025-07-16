Клишас показал отзыв патриарха Кирилла на «пропущенный» Госдумой закон

Клишас раскритиковал депутатов Госдумы, которые «пропустили» законопроект о «фактических брачных отношениях», позволяющий признать браком отношения с погибшим в зоне спецоперации человеком. Патриарх Кирилл поддержал инициативу

Андрей Клишас (Фото: Алексей Смагин / ТАСС)

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас раскритиковал депутатов Госдумы за то, что они на заседании 15 июля не обсудили законопроект о возможности признавать супругами граждан, отношения которых не были официально зарегистрированы, если один из них погиб или пропал без вести в зоне военной операции на Украине.

«Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что 15 июля в повестке заседания Думы этот законопроект был, но депутаты его «пропустили». По данным газеты, при обсуждении самой повестки за снятие инициативы с рассмотрения выступили глава комитета по делам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) и координатор фракции КПРФ Николай Коломейцев. Однако спикер Госдумы Вячеслав Володин решил оставить пункт в повестке, сообщив, что депутаты ждут отзыв Минобороны, а все процедурные моменты с его рассмотрением соблюдены, говорится в статье.

По словам источников «Ведомостей», против инициативы высказались и вице-спикеры Госдумы Ирина Яровая и Анна Кузнецова. Последняя, как Останина и зампред Думы Петр Толстой, выступили против законопроекта на совете Госдумы 14 июля, ссылаясь на то, что инициатива разрушает традиционные ценности.

«По вопросу традиционных ценностей в законопроекте о «фактических брачных отношениях» я больше склонен доверять Святейшему Патриарху Кириллу», — написал Клишас в телеграм-канале.

Он опубликовал обращение от главы РПЦ к спикеру Госдумы Володину, датированное 9 июля. В нем патриарх призывает поддержать законопроект, поскольку он «предоставляет социальные гарантии лицам, состоящими в фактических брачных отношениях с военнослужащими, погибшими в связи с участием в специальной военной операции, или лицами, погибшими в связи с проживанием или временным пребыванием на территории осуществления специальной военной операции, и их несовершеннолетним детям».

Речь идет о законопроекте, который предусматривает возможность признать браком отношения граждан, которые не были официально зарегистрированы, если один из них погиб или пропал без вести в зоне военной операции на Украине.

Для этого потребуется доказать наличие отношений до наступления смерти или признания пропавшим без вести одного партнера из пары. Факт нахождения в брачных отношениях может быть установлен судом при условии, что мужчина и женщина проживали совместно не менее трех лет или не менее одного года при наличии совместного ребенка.

Авторами инициативы выступили Клишас и экс-сенатор Андрей Турчак (в прошлом июне был назначен главой Республики Алтай). Они внесли законопроект в Госдуму в конце января 2024 года. За месяц до этого президент Владимир Путин заявил о необходимости разработать механизм поддержки жен погибших в ходе военной операции на Украине россиян, которые жили с ними в незарегистрированном браке

В прошлом марте правительство поддержало инициативу, но предложило дополнить проект положением о том, что эти лица не должны состоять в зарегистрированном браке с кем-то еще.