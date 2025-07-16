 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Клишас показал отзыв патриарха Кирилла на «пропущенный» Госдумой закон

Клишас показал отзыв патриарха на закон о женах погибших военных
Сюжет
Военная операция на Украине
Клишас раскритиковал депутатов Госдумы, которые «пропустили» законопроект о «фактических брачных отношениях», позволяющий признать браком отношения с погибшим в зоне спецоперации человеком. Патриарх Кирилл поддержал инициативу
Андрей Клишас
Андрей Клишас (Фото: Алексей Смагин / ТАСС)

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас раскритиковал депутатов Госдумы за то, что они на заседании 15 июля не обсудили законопроект о возможности признавать супругами граждан, отношения которых не были официально зарегистрированы, если один из них погиб или пропал без вести в зоне военной операции на Украине.

«Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что 15 июля в повестке заседания Думы этот законопроект был, но депутаты его «пропустили». По данным газеты, при обсуждении самой повестки за снятие инициативы с рассмотрения выступили глава комитета по делам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) и координатор фракции КПРФ Николай Коломейцев. Однако спикер Госдумы Вячеслав Володин решил оставить пункт в повестке, сообщив, что депутаты ждут отзыв Минобороны, а все процедурные моменты с его рассмотрением соблюдены, говорится в статье.

По словам источников «Ведомостей», против инициативы высказались и вице-спикеры Госдумы Ирина Яровая и Анна Кузнецова. Последняя, как Останина и зампред Думы Петр Толстой, выступили против законопроекта на совете Госдумы 14 июля, ссылаясь на то, что инициатива разрушает традиционные ценности.

«По вопросу традиционных ценностей в законопроекте о «фактических брачных отношениях» я больше склонен доверять Святейшему Патриарху Кириллу», — написал Клишас в телеграм-канале.

В России невесты и женихи стали позже вступать в брак
Общество
Фото:Кристина Кормилицына / РИА Новости

Он опубликовал обращение от главы РПЦ к спикеру Госдумы Володину, датированное 9 июля. В нем патриарх призывает поддержать законопроект, поскольку он «предоставляет социальные гарантии лицам, состоящими в фактических брачных отношениях с военнослужащими, погибшими в связи с участием в специальной военной операции, или лицами, погибшими в связи с проживанием или временным пребыванием на территории осуществления специальной военной операции, и их несовершеннолетним детям».

Речь идет о законопроекте, который предусматривает возможность признать браком отношения граждан, которые не были официально зарегистрированы, если один из них погиб или пропал без вести в зоне военной операции на Украине.

Для этого потребуется доказать наличие отношений до наступления смерти или признания пропавшим без вести одного партнера из пары. Факт нахождения в брачных отношениях может быть установлен судом при условии, что мужчина и женщина проживали совместно не менее трех лет или не менее одного года при наличии совместного ребенка.

Авторами инициативы выступили Клишас и экс-сенатор Андрей Турчак (в прошлом июне был назначен главой Республики Алтай). Они внесли законопроект в Госдуму в конце января 2024 года. За месяц до этого президент Владимир Путин заявил о необходимости разработать механизм поддержки жен погибших в ходе военной операции на Украине россиян, которые жили с ними в незарегистрированном браке

В прошлом марте правительство поддержало инициативу, но предложило дополнить проект положением о том, что эти лица не должны состоять в зарегистрированном браке с кем-то еще.

Читайте РБК в Telegram.

Патриарх Кирилл оценил законопроект о женах участников военной операции

В Магаданской области два автомобильных моста смыло паводками. Видео

Защита писателя Бориса Акунина обжаловала заочный приговор

Глава СПЧ выступили против поправок к закону о рубках на Байкале

Как выглядит район, где нашли обломки разбившегося вертолёта Ми-8. Видео

Рютте предупредил Индию, Китай и Бразилию об ударе из-за вторичных санкций США

Трамп сообщил, что ракеты для Patriot уже отправлены на Украину

Известия: Минцифры и бизнес обсуждают единые правила отключения мобильного интернета

Трамп рассказал о позиции Мелании по российско-украинскому конфликту

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Андрей Клишас сожительство брак патриарх Кирилл Традиционные ценности
Материалы по теме
КС разъяснил порядок выплат родителям погибших призывников
Общество
Участник военной операции через суд добился выплаты за второе ранение
Политика
Пострадавшим от советских репрессий грекам выплатили компенсацию за жилье
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 июля
EUR ЦБ: 91,15 (-0,62) Инвестиции, 15 июл, 19:47 Курс доллара на 16 июля
USD ЦБ: 77,96 (-0,41) Инвестиции, 15 июл, 19:47
Паводки разрушили два моста на Колыме. Видео Общество, 12:13
Красногорск возглавил рейтинг городов-спутников по росту цен на жилье Недвижимость, 12:09
Минобрнауки допустило введение контроля цен на платное обучение в вузах Общество, 12:09
Футболист «Спартака» ушел играть во Вторую лигу Спорт, 12:07
Российские военные взяли под контроль село в ДНР Политика, 12:06
Факторы, которые влияют на выбор напольных материалов РБК Компании, 12:00
Песков заявил о «несметных» деньгах, которые Европа тратит на оружие Политика, 12:00
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Ford направит в сервис 694 тыс. машин из-за риска утечки топлива Авто, 11:59
Клишас показал отзыв патриарха Кирилла на «пропущенный» Госдумой закон Политика, 11:59
На прощание с Юрием Морозом пришли Эрнст, Деревянко и Урсуляк Общество, 11:55
Компании креативной индустрии Москвы удвоили заработок за пять лет Город, 11:50
В Екатеринбурге завели дело против сына главы азербайджанской диаспоры Общество, 11:43
Автор поправок о штрафах объяснил, можно ли отдать сим-карту маме Общество, 11:42
Как молодежь участвует в цифровой трансформации Отрасли, 11:40