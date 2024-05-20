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Военная операция на Украине ,  
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Кабмин поддержал признание супругами погибших на спецоперации сожителей

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Правительство поддержало инициативу о возможности признавать супругами граждан, отношения которых не были официально зарегистрированы, если один из них погиб или пропал без вести в зоне военной операции на Украине.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ. Кабинет министров предложил дополнить проект положением о том, что эти лица не должны состоять в зарегистрированном браке с кем-то еще.

Как уточнили в правительстве, гражданам потребуется доказать наличие отношений до наступления смерти или признания пропавшим без вести одного партнера из пары. Факт нахождения в брачных отношениях может быть установлен судом при условии, что мужчина и женщина проживали совместно не менее трех лет или не менее одного года при наличии совместного ребенка.

Новое положение предложили внести в закон «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса» России.

Путин поручил подумать о поддержке гражданских жен погибших бойцов
Политика
Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Президент Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека в декабре 2023 года заявил, что необходимо разработать механизм поддержки жен погибших в ходе военной операции на Украине россиян, которые жили с ними в незарегистрированном браке. Путин отметил, что необходимо проанализировать правовую сторону этого вопроса и внести коррективы с точки зрения организации поддержки.

Семьи погибших на Украине военных получают компенсацию в размере 7,4 млн руб., а также ежемесячную выплату. Раненым выплачивают по 3 млн руб.

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Теги
правительство кабмин Военная операция на Украине законопроект

Недвижимость

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получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
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