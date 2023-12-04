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Военная операция на Украине ,  
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Путин поручил подумать о поддержке гражданских жен погибших бойцов

Путин: надо подумать о поддержке гражданских жен погибших в ходе спецоперации
Сюжет
Военная операция на Украине
Надо разработать механизм поддержки женщин, которые состояли в гражданском браке с погибшими в ходе военной операции россиянами, заявил Путин. Он отметил, что закон позволяет установить проживание в таком союзе
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Необходимо разработать механизм поддержки жен погибших в ходе военной операции на Украине россиян, которые жили с ними в незарегистрированном браке, заявил президент Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека.

«Надо аккуратно, конечно, чтобы здесь не было никаких злоупотреблений, но, безусловно, подумать и о поддержке тех женщин, которые жили в гражданском браке со своими мужьями. Есть предусмотренные законом способы установления факта проживания в гражданском браке», — сказал Путин, отметив, что в таких союзах часто есть и общие дети.

«[Надо] самым внимательным образом еще раз проанализировать правовую сторону этого вопроса, и если там есть необходимость внести какие-то коррективы с точки зрения организации их поддержки, то надо это обязательно сделать», — добавил президент.

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Фото:Донат Сорокин / ТАСС

Семьи погибших на Украине военных получают компенсацию в размере 7,4 млн руб., а также ежемесячную выплату. Раненым выплачивают по 3 млн руб.

В феврале Путин предложил создать фонд помощи семьям погибших участников военной операции и ветеранов боевых действий, который должен работать «без казенщины и бюрократии». По его словам, структуры фонда должны быть развернуты во всех регионах России уже в этом году и работать по принципу «одно окно». За каждой семьей будет закреплен соцработник. При этом создание фонда не снимает ответственности с властей, подчеркнул президент.

В апреле фонд был учрежден, его высшим органом является наблюдательный совет, председателем которого назначен первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Председателем самого фонда стала Анна Цивилева — жена губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.

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В последний раз Минобороны отчитывалось о совокупных российских потерях в зоне спецоперации в сентябре 2022 года. По данным оборонного ведомства, на тот момент в зоне боевых действий погибли 5937 военнослужащих.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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