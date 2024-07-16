Порошенко обвинил Раду в «преступном бездействии» из-за энергопроблем

Порошенко обратил внимание, что Рада работает с кондиционерами, в то время как украинцы живут без них и электричества в целом. При этом парламент не принимает законы для решения данных проблем, это «преступное бездействие»

Петр Порошенко (Фото: Brendan Hoffman / Getty Images)

Пока члены Верховной Рады работают под кондиционерами, украинцы страдают без света и других коммунальных удобств, при этом парламент бездействует, заявил, выступая там, экс-президент Украины Петр Порошенко. Его речь опубликована в телеграм-канале политика.

«Проглатывайте этот прохладный воздух. И представьте себе девятый, тринадцатый или двадцатый этаж многоэтажного здания без света, без кондиционеров, без лифта, без воды. А там малыши, там пожилые люди. Я хочу вас проинформировать, что шесть недель назад мы пригласили премьер-министра [Дениса Шмыгаля] и потребовали, чтобы немедленно был внесен законопроект о снятии пошлин, НДС, о финансировании закупки всех необходимых компонентов для защиты энергетики», — заявил Порошенко.

После этого он задался вопросом: где, спустя шесть недель, солнечные батареи, аккумуляторы, станции для децентрализации энергии. Экс-президент обвинил украинский парламент в «преступном бездействии».

Температура воздуха в Киеве в последние дни — плюс 30-35 градусов.

Порошенко не в первый раз обращает внимание на проблему с энергетикой в стране. В середине июня он призвал принять срочные меры, чтобы избежать катастрофы зимой. Главной и несомненной внутренней проблемой он назвал коррупцию, из-за которой разворовываются средства, выделенные на энергетику и возведение фортификационных укреплений.

В последние месяцы на Украине были повреждены или разрушены многие объекты энергогенерации: Днепрогэс, Трипольская ТЭС в Киевской области, Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области, Ладыжинская ТЭС в Винницкой области, Змиевская ТЭС в Харьковской области, ТЭЦ в Харькове и Сумах и др.

11 июня президент страны Владимир Зеленский рассказал, что в стране уничтожено 80% тепловой электрогенерации и треть гидрогенерации. По его словам, пик потребления энергии прошлой зимой на Украине был 18 ГВт, половина от этой мощности утеряна.

Минобороны России неоднократно отчитывалось о групповых ударах, целями которых были в том числе объекты энергетики, которые обеспечивают работу оборонно-промышленного комплекса Украины. За период с 6 по 12 июля было нанесено 39 таких ударов, были поражены, кроме энерго- и оборонных предприятий, авиационные базы, цеха сборки военной техники, места хранения безэкипажных катеров и ударных дронов.