 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Порошенко обвинил Раду в «преступном бездействии» из-за энергопроблем

Порошенко обвинил Раду в преступном бездействии из-за проблем с энергетикой
Сюжет
Военная операция на Украине
Порошенко обратил внимание, что Рада работает с кондиционерами, в то время как украинцы живут без них и электричества в целом. При этом парламент не принимает законы для решения данных проблем, это «преступное бездействие»
Петр Порошенко
Петр Порошенко (Фото: Brendan Hoffman / Getty Images)

Пока члены Верховной Рады работают под кондиционерами, украинцы страдают без света и других коммунальных удобств, при этом парламент бездействует, заявил, выступая там, экс-президент Украины Петр Порошенко. Его речь опубликована в телеграм-канале политика.

«Проглатывайте этот прохладный воздух. И представьте себе девятый, тринадцатый или двадцатый этаж многоэтажного здания без света, без кондиционеров, без лифта, без воды. А там малыши, там пожилые люди. Я хочу вас проинформировать, что шесть недель назад мы пригласили премьер-министра [Дениса Шмыгаля] и потребовали, чтобы немедленно был внесен законопроект о снятии пошлин, НДС, о финансировании закупки всех необходимых компонентов для защиты энергетики», — заявил Порошенко.

После этого он задался вопросом: где, спустя шесть недель, солнечные батареи, аккумуляторы, станции для децентрализации энергии. Экс-президент обвинил украинский парламент в «преступном бездействии».

Температура воздуха в Киеве в последние дни — плюс 30-35 градусов.

Украина потеряла больше половины мощностей производства энергии
Политика
Фото:Chris McGrath / Getty Images

Порошенко не в первый раз обращает внимание на проблему с энергетикой в стране. В середине июня он призвал принять срочные меры, чтобы избежать катастрофы зимой. Главной и несомненной внутренней проблемой он назвал коррупцию, из-за которой разворовываются средства, выделенные на энергетику и возведение фортификационных укреплений.

В последние месяцы на Украине были повреждены или разрушены многие объекты энергогенерации: Днепрогэс, Трипольская ТЭС в Киевской области, Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области, Ладыжинская ТЭС в Винницкой области, Змиевская ТЭС в Харьковской области, ТЭЦ в Харькове и Сумах и др.

11 июня президент страны Владимир Зеленский рассказал, что в стране уничтожено 80% тепловой электрогенерации и треть гидрогенерации. По его словам, пик потребления энергии прошлой зимой на Украине был 18 ГВт, половина от этой мощности утеряна.

Минобороны России неоднократно отчитывалось о групповых ударах, целями которых были в том числе объекты энергетики, которые обеспечивают работу оборонно-промышленного комплекса Украины. За период с 6 по 12 июля было нанесено 39 таких ударов, были поражены, кроме энерго- и оборонных предприятий, авиационные базы, цеха сборки военной техники, места хранения безэкипажных катеров и ударных дронов.

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Петр Порошенко Верховная рада Украины энергетика
Петр Порошенко фото

Петр Порошенко

политик, бывший президент Украины
26 сентября 1965 года
Материалы по теме
На Украине предупредили об осложнении ситуации в энергосистеме до августа
Политика
Власти Украины заявили, что Бурштынская ТЭС не подлежит восстановлению
Политика
США выделят более $1,5 млрд на энергетику и гуманитарную помощь Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июля
EUR ЦБ: 96,26 (+0,48) Инвестиции, 17:40 Курс доллара на 17 июля
USD ЦБ: 88,28 (+0,47) Инвестиции, 17:40
Порошенко обвинил Раду в «преступном бездействии» из-за энергопроблем Политика, 22:40
На Дальнем Востоке восстановили мобильную связь после сбоя Общество, 22:30
Почему драгметаллы остаются популярной формой сохранения сбережений РБК и Сбер, 22:30
Брокер ВТБ оценил популярную среди инвесторов дивидендную стратегию Инвестиции, 22:03
Сбой на Ростовской АЭС вызвал проблемы с электричеством в семи регионах Общество, 22:02
Сбой на ростовской АЭС коснулся 40% энергосистемы Краснодара Общество, 21:59
В Пятигорске из-за сбоя на Ростовской АЭС ввели график отключения света Общество, 21:54
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Певица легла в рехаб после провального исполнения гимна США на бейсболе Спорт, 21:52
CNN сообщил о получении США данных о заговоре Ирана против Трампа Политика, 21:41
Российская версия статьи в NYT могла «разогнать» рынок акций Инвестиции, 21:34
Глава Евросовета ответил на письмо Орбана лидерам ЕС про план Трампа Политика, 21:27
Сафонов приступил к тренировкам в составе ПСЖ Спорт, 21:20
Сийярто заявил о невозможности решения конфликта на Украине «на поле боя» Политика, 21:13
НРД сообщил о необходимости лицензии OFAC для разблокировки в Euroclear Инвестиции, 21:10