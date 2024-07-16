Макрон со второго раза принял отставку кабмина самого молодого премьера
Президент Франции Эмманюэль Макрон со второй попытки принял отставку правительства премьер-министра Габриэля Атталя, сообщает BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.
Атталь и правительство продолжат работать до формирования нового кабинета министров.
Премьер решил подать в отставку после второго тура парламентских выборов 12 июля, на которых первое место занял левый «Новый народный фронт», а коалиция Макрона «Вместе!» — второе. Президент тогда не принял его отставку, попросив остаться на посту «на время», чтобы «обеспечить стабильность страны».
34-летний Атталь был назначен премьером в январе этого года вместо Элизабет Борн. Он стал самым молодым премьером в истории Франции.
Второй тур выборов в Национальное собрание прошел во Франции 7 июля. По его итогам у левого «Нового народного фронта» 182 места в парламенте, у коалиции Макрона «Вместе!» — 168, у правых во главе с «Национальным объединением» Марин Ле Пен — 143 места.
Макрон распустил парламент и назначил досрочные выборы после победы «Национального объединения» на выборах в Европарламент в июне.
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