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Политика ,  
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Макрон со второго раза принял отставку кабмина самого молодого премьера

Макрон принял отставку правительства во главе с премьером Атталем
Премьер Габриэль Атталь подал в отставку после второго тура парламентских выборов, на которых первое место заняли левые, а коалиция Макрона «Вместе!» — второе. Однако президент тогда отклонил просьбу об отставке
Эмманюэль Макрон и Габриэль Атталь
Эмманюэль Макрон и Габриэль Атталь (Фото: Ludovic Marin / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон со второй попытки принял отставку правительства премьер-министра Габриэля Атталя, сообщает BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

Атталь и правительство продолжат работать до формирования нового кабинета министров.

Премьер решил подать в отставку после второго тура парламентских выборов 12 июля, на которых первое место занял левый «Новый народный фронт», а коалиция Макрона «Вместе!» — второе. Президент тогда не принял его отставку, попросив остаться на посту «на время», чтобы «обеспечить стабильность страны».

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Фото:Sarah Meyssonnier / Reuters

34-летний Атталь был назначен премьером в январе этого года вместо Элизабет Борн. Он стал самым молодым премьером в истории Франции.

Второй тур выборов в Национальное собрание прошел во Франции 7 июля. По его итогам у левого «Нового народного фронта» 182 места в парламенте, у коалиции Макрона «Вместе!» — 168, у правых во главе с «Национальным объединением» Марин Ле Пен — 143 места.

Макрон распустил парламент и назначил досрочные выборы после победы «Национального объединения» на выборах в Европарламент в июне.

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Елена Чернышова
Эмманюэль Макрон правительство отставка Габриэль Атталь
Макрон Эмманюэль фото

Макрон Эмманюэль

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
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