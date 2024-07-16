Что значит для президента Макрона отставка его союзника Габриэля Атталя Премьер Атталь возглавил президентскую фракцию в только что избранном парламенте

Эмманюэль Макрон принял отставку главы правительства Габриэля Атталя. Оно будет выполнять технические функции, пока не будет сформирован кабинет, отражающий итоги досрочных парламентских выборов. Подробнее — в материале РБК

Габриэль Атталь (Фото: Benoit Tessier / Reuters)

16 июля президент Франции Эмманюэль Макрон одобрил отставку премьер-министра Габриэля Атталя (самый молодой премьер Франции, он проработал на этом посту чуть больше полугода). Однако правительство будет вести текущие дела вплоть до назначения нового состава, сообщает BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

Отставка с отсрочкой

Прошение об отставке Атталь подал утром 8 июля — на следующий день после того, как во Франции завершился второй тур досрочных выборов в парламент и когда стало очевидно, что президентская коалиция «Вместе!» финиширует второй (из 577 мест она получила 168). «Политическая партия, которую я представлял в этой кампании, хотя и набрала в три раза больше, чем прогнозировали в последние недели, не имеет большинства. Таким образом, верный республиканской традиции и исходя из своих принципов, завтра утром я подам заявление об отставке президенту республики», — объяснил Атталь свое решение накануне. И отметил, что в ближайшие недели Франция примет у себя Олимпийские игры (пройдут с 26 июля по 11 августа), а потому он готов исполнять обязанности премьера столько, сколько потребуется. Макрон тогда отставку не принял, попросив Атталя остаться на посту «в целях обеспечения стабильности в стране».

О досрочных выборах в Национальное собрание (нижняя палата парламента) Макрон объявил 9 июня после того, как стали известны предварительные итоги выборов в Европарламент. На них ультраправая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» (Rassemblement national — RN) пришла первой, набрав 31,3% голосов. Это почти вдвое больше, чем у центристской коалиции «Нуждаясь в Европе» (Besoin d’Europe), в которую входит партия Макрона «Возрождение» (Renaissance). Национальное собрание избирают на пять лет — голосование проходит по мажоритарным округам в два тура. Для победы кандидат должен набрать более 50% голосов в первом туре; если это никому не удается, то все решается во втором, в который выходят кандидаты с максимальными результатами. После первого тура лидировали ультраправые, однако по итогам второго первое место заняла коалиция левых партий «Новый народный фронт» (Nouveau Front populaire — NFP), получившая 182 мандата против 143 у RN.

Сейчас NFP, объединивший социалистов, коммунистов, зеленых и другие партии левого толка, пытается договориться о составе следующего правительства. Первоначально ожидалось, что имя премьера будет названо в течение нескольких дней после завершения выборов, но договориться так быстро левым не удалось. В итоге, как сказал лидер Социалистической партии Оливье Фор, «ничего не произойдет до 18 июля», когда должно пройти первое заседание нового Национального собрания.

Макрон призывал умеренные силы в NFP объединится с его сторонниками, чтобы они смогли сформировать устойчивый кабинет, и предупреждал, что, пока этого не произойдет, нового премьера он не утвердит. Le Figaro, ссылаясь на источники в Елисейском дворце, утверждала, что президент все же примет отставку Атталя 16 июля, и тот будет возглавлять временное правительство с ограниченными полномочиями до завершения Олимпийских игр. Так оно и произошло.

Кто такой Габриэль Атталь Родился в 1989 году в пригороде Парижа Кламаре (департамент О-де-Сен). Получил образование в Институте политических исследований Sciences Po Paris, имеет диплом правоведа университета Paris II — Panthéon Assas. В 2006 году вступил в Социалистическую партию и был ее членом до 2016 года, когда присоединился к организованному Эмманюэлем Макроном движению «Вперед, Республика!» (в 2022 году переименовано в «Возрождение»). Работать в правительстве начал в 2012 году — пять лет был советником в Министерстве здравоохранения, где отвечал за связи с парламентом. В 2017 году был избран депутатом Национального собрания от президентской партии, а в 2018-м стал официальным представителем «Вперед, Республика!» и госсекретарем в Министерстве образования. С 2020 по 2022 год был официальным представителем правительства. С июля 2023 года возглавлял Министерство образования. 9 января 2024 года был назначен премьер-министром Франции.

Президентские амбиции

Атталь по итогам выборов прошел в Национальное собрание от родного ему департамента О-де-Сен. 13 июля он возглавил в парламенте фракцию президентского «Ренессанса» — его наиболее вероятные соперники экс-премьер и предшественница Атталя на посту премьера Элизабет Борн и глава МВД Жеральд Дарманен претендовать на этот пост не стали. Но занять кресло лидера фракции Атталь сможет только после ухода из правительства — работа и там, и там будет нарушением Конституции.

Позиция главы фракции позволит Атталю вновь стать ключевым игроком в стане либералов, полагает Politico и, ссылаясь на источники в «Ренессансе», уточняет, что в последние недели отношения между ним и Макроном испортились. «Быстрое избрание Атталя — также признак того, что законодатели — союзники Макрона, пережив досрочные выборы, теперь стремятся избавиться от жесткого стиля президентского правления, — отмечает издание. — <…> Атталь защитил войска Макрона. Поскольку сейчас дела у центристов не так плохи, как ожидалось, они, выдержав испытание боем, больше не хотят подчиняться приказам французского президента».

Макрон сделал Атталя премьером с прицелом на европейские выборы, на которых тот составил бы конкуренцию 28-летнему председателю RN Жордану Барделле. Однако партия Макрона на них провалилась, и после этого стало наблюдаться некоторое дистанцирование между премьером и президентом, отмечает ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. «Будущее Атталя и других членов правительства оказалось под вопросом — в парламент прошли 17 министров, и что им делать, непонятно, — пояснил РБК эксперт. — Тон сейчас задает «Новый народный фронт», который требует от Макрона признать поражение и отправить правительство в отставку». По оценке Федорова, при нынешнем раскладе сил сторонник Макрона правительство никак не возглавит, а потому Атталь решил покончить со своим премьерством сам. «Он вполне видит себя как политического деятеля, который мог бы участвовать в президентской гонке в 2027 году. Во всяком случае, стартовые позиции у него неплохие», — резюмировал эксперт.

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Андрей Кудрявцев также обращает внимание на то, что Франция пересекает экватор второго и последнего президентского срока Макрона. «За два с половиной года разные политические силы начинают готовить свои позиции. Претендентов на это во Франции великое множество, — сказал РБК эксперт. — Атталь проявил себя как серьезный политический деятель. По всей видимости, он примет активное участие в борьбе за лидерство в партии и в подготовке кандидатов на президентские выборы. Другой разговор, что в президентском альянсе он далеко не единственный, у кого есть такие амбиции».

То, что кабинет Атталя пока продолжает работу, — это чисто техническая история, которая особого значения уже не имеет; куда важнее, кого президент назначит с опорой на результаты выборов. «Республиканская традиция предполагает, что кандидатуры президент черпает среди сил, которые получили самую крупную фракцию в парламенте. Сегодня это левый «Новый народный фронт», который из-за внутренней борьбы никак не может определиться с претендентом», — заключил Кудрявцев.