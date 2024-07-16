При обстреле Белгородской области пострадали четыре мирных жителя
Белгородский город Шебекино и село Новая Таволжанка подверглись обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), ранения получили четыре мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В Шебекино пострадали три человека. У одного мужчины осколочное ранение ноги, у второго — проникающее ранение грудной клетки, у третьего — оскольчатый перелом челюсти. По словам Гладкова, бригады скорой помощи доставляют их в областную клиническую больницу.
Еще один мужчина ранен в селе Новая Таволжанка. «Пострадавший с осколочными ранениями поясничной области, а также руки и ноги самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ [Центральная районная больница]», — уточнил Гладков. Врачи оказывают пострадавшему необходимую медицинскую помощь.
Гладков отметил, что в двух многоквартирных домах в Шебекино повреждено остекление, в нескольких квартирах есть внутренние повреждения. В одном муниципальном учреждении повреждены гаражи и четыре единицы техники, также имеются повреждения на энергетическом объекте и на линиях газо- и электроснабжения. Из-за этого в городе частично отсутствует электричество, добавил Гладков.
В Новой Таволжанке в результате прилета снаряда в одном социальном объекте выбило окна, повреждены кровля и фасад.
После начала военной операции Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов со стороны ВСУ.
15 июля украинские дроны атаковали два поселка в Белгородской области. В Октябрьском в результате удара беспилотника ранения получили два человека, их госпитализировали. В поселке Политотдельский дрон сбросил два взрывных устройства рядом с социальным объектом, они не сработали. Находившихся в здании людей эвакуировали.
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