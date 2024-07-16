Лукашенко заявил об успешной деэскалации на границе с Украиной
Минск добился успехов в деэскалации ситуации на белорусско-украинской границе, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.
«Надо всегда учиться договариваться. В том числе и военным. В данном конфликте всю роль выполнили военные. Мы дипломатов не привлекали. Но работали мы дипломатическим языком. Добились успехов», — рассказал он.
Лукашенко заявил о стремлении Минска дипломатическим образом урегулировать отношения с соседями. «Они отвели вооруженные силы, мы отвели свои войска», — сказал Лукашенко. По его словам, Белоруссия будет участвовать в конфликте «только тогда, когда чужой сапог ступит на нашу землю».
Лукашенко отметил, что страна предлагает урегулировать отношения с Польшей и Литвой, но взаимности пока не видит. «Поэтому нам приходится ухо держать востро и порох держать сухим на северо-западном и западном направлениях», — добавил белорусский лидер.
14 июля председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель заявил, что Украина 3–4 июля отвела переброшенные к границе с Белоруссией войска. Он уточнил, что усиление границ со стороны Украины отметили 18 июня. Так, белорусские разведчики увидели переброску, в частности, элитных подразделений украинской Нацгвардии и полиции из Киева, а спецназ Белоруссии занимался дополнительным минированием местности.
Тертель подчеркнул, что на границе с украинской стороны велась активная воздушная разведка, было отмечено присутствие гаубиц М777, реактивных систем залпового огня HIMARS, боевых машин пехоты Bradley.
13 июля Лукашенко приказал отвести войска от белорусско-украинской границы, отметив, что напряженности там больше нет. Он также предупредил военное руководство об «активизации» на северо-западе страны и призвал «не пропустить» угрозу.
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