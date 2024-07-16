Путин на новой «Ладе» приехал на открытие последнего участка трассы М-11

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Президент Владимир Путин за рулем новой Lada Aura приехал в Тверскую область на открытие последнего участка платной федеральной трассы М-11 Москва — Петербург, сообщает пресс-служба Кремля.

Lada Aura впервые была официально представлена 8 июня 2023 года на выставке «Евразия — наш дом» в Сочи. Она основана на модели Lada Vesta.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал шикарным Северный обход Твери.

Песков рассказал, что сам уже проехал по новой дороге, но не за рулем. «Шикарная дорога», — оценил он.

Строительство новой автодороги Москва — Петербург задумали в 2006 году, а начали в 2010-м. Движение по основной части трассы Путин открыл в ноябре 2019 года.

М-11 «Нева» идет параллельно бесплатной трассе М-10 «Россия», несколько ее участков платные. Протяженность дороги составляет 669 км. Добраться от Москвы до Санкт-Петербурга по новой дороге можно менее чем за семь часов.