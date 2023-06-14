Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Обход Твери на трассе М-11 Москва — Петербург «Нева» частично откроют летом. Об этом заявил глава компании «Автодор» Вячеслав Петушенко на ПМЭФ-2023.

Скоростная трасса М-11 была создана и сдана в эксплуатацию в 2019 году. Она пролегает от МКАД до Кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга. Ее общая протяженность составляет 669 км. Проезд от Москвы до Санкт-Петербурга по М-11 займет не более пяти с половиной часов.

«К сожалению, могу сказать, что есть маленький пробел у нас в Твери. Но вот мы половинку сдадим в этом году уже, до Волги. И в следующем году, во второй половине, постараемся в июле месяце сдать полностью», — сказал Петушенко (цитата по ТАСС).

10 июня правительство России сообщило, что специалисты приступили к надвижке пролетного строения моста через реку Волгу при возведении северного обхода Твери.

По словам зампредседателя правительства Марата Хуснуллина, обход Твери позволит вывести транзитный транспорт за пределы города, благодаря чему время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом сократится с шести до пяти часов.

Скоростная автомагистраль высшей категории не будет пересекаться с другими трассами в одном уровне. Это будет четырехполосная дорога с транспортными развязками и пунктами взимания платы.