Байден после покушения на Трампа призвал «не решать разногласия пулями»
Президент США Джо Байден в обращении к согражданам после покушения на бывшего главу государства Дональда Трампа призвал американцев «охладить» накал политических страстей, подчеркнув, что насилие не должно становиться нормой.
«В Америке нет места такого рода насилию, да и вообще любому насилию, без исключений», — сказал он, напомнив о произошедших в прошлом атаках на членов конгресса от обеих партий, о штурме Капитолия 6 января 2021 года и нападении на мужа бывшего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.
Президент отметил, что в преддверии ноябрьских выборов политические разногласия в стране усилились. «Ставки на этих выборах чрезвычайно высоки <...> Разногласия неизбежны в американской демократии. Но политика никогда не должна превращаться в буквальном смысле в поле боя, или, не дай бог, в арену для убийств», — подчеркнул он, отметив, что политика — это «арена для дебатов». «Никакого насилия на наших улицах, вот как должна работать демократия <...> Мы преодолеваем разногласия возле урн для голосования, именно так, а не при помощи пуль», — сказал Байден.
Говоря о состоянии Трампа, президент заявил, что бывший глава государства не получил серьезных ранений, он в порядке (Трампа во время выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании ранили в правое ухо). Байден выразил соболезнования семье погибшего участника мероприятия — 50-летнего пожарного, и сообщил, что мотивы стрелка пока не установлены, расследование продолжается. Ранее он поручил Секретной службе США обеспечить полную безопасность Трампу.
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