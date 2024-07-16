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Выборы президента США ,  
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Байден объяснил свой призыв поместить Трампа «в яблочко» до покушения

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Выборы президента США
За неделю до покушения на Трампа президент США призвал нанести поместить того «в яблочко». Теперь Байден пояснил: имелась в виду критика взглядов и действий оппонента. Республиканцы возмутились словами Байдена
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Tom Brenner / Reuters)

Призыв поместить в яблоко «в яблочко» своего потенциального соперника на предстоящих выборах Дональда Трампа был ошибкой, признал президент Джо Байден в эфире NBC. Отрывок из видео опубликован на YouTube.

«Я не говорил «[поместить] под прицел». Я сказал «[поместить] в яблочко». Я имел в виду, сосредоточьтесь на нем. Сосредоточьтесь на том, что он делает, сосредоточьтесь на его политике, сосредоточьтесь на количестве лжи, которую он сказал в ходе дебатов», — объяснил он и добавил, что речь шла об идеологическом противостоянии.

Так Байден прокомментировал свои слова, сказанные в беседе со спонсорами 8 июля — за неделю до попытки покушения на Трампа: «Пришло время поместить Трампа в яблочко». Президент тогда пытался успокоить спонсоров, многие из которых начали тревожиться шансами демократа переизбраться на ноябрьских выборах. Байден убеждал их, что пора перестать отвлекаться и необходимо сплотиться перед голосованием под его руководством.

WSJ отмечает, что штаб Байдена распространил эти слова, то есть его подчиненные восприняли слова демократа как часть послания, а не оговорку.

Согласно Кембриджскому словарю, фраза «в яблочко» означает центр мишени.

Президент напомнил о публичных заявлениях Трампа, в которых он обещал стать диктатором на один день, либо отказывался признавать результаты выборов.«Нельзя любить свою страну только тогда, когда ты побеждаешь», — подчеркнул он.

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После попытки покушения на Трампа, в котором одна из пуль задела его ухо, некоторые республиканские политики выступили с обвинениями в адрес Байдена в связи с его словами.

«Это не просто какой-то изолированный инцидент. Основная идея предвыборной кампании Байдена заключается в том, что президент Дональд Трамп является авторитарным фашистом, которого необходимо остановить любой ценой. Эта риторика непосредственно привела к попытке покушения на президента Трампа», — сказал Джеймс Дэвид Вэнс, избранный Трампом своим кандидатом в вице-президенты.

Спикер республиканского большинства в палате представителей Майк Джонсон признал, что Байден выражался фигурально, но от таких слов следует отказаться.

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