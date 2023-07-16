Разработчик «Ланцета» заявил о переговорах по производству за рубежом
Разработчик российских беспилотников «Ланцет» Zala Aero (входит в концерн «Калашников») обсуждает запуск их производства за рубежом, сообщил в эфире телеканала «Россия 1» главный конструктор компании Александр Захаров.
«Обсуждается, причем на нескольких континентах, производство», — сказал он, добавив, что проявляется «устойчивый интерес».
Какие страны проявляют такой интерес и на каком этапе находятся обсуждения, Захаров не уточнил.
Он рассказал, что расширять в России производство «Ланцетов», которые использует российская армия, было решено за счет освободившихся в пандемию коронавируса помещений торговых центров. По его словам, это лучшее на данный момент решение, поскольку «там есть все необходимое: вентиляция, кондиционирование, пожарная охрана, парковка для сотрудников и многое другое».
«Ланцет» разработан компанией Zala Aero, входящей в концерн «Калашников». Максимальное время полета у версий дрона с двумя Х-образными крыльями составляет 30–40 минут. Барражирующие боеприпасы «Ланцет-1» и «Ланцет-3» способны вести разведку и поражать найденную цель. Такие дроны-камикадзе способны зависать в воздухе, выжидая момент для удара, говорится на сайте «Ростеха».
«Ланцет» применяется российской армией в рамках военной операции на Украине. Об этом неоднократно заявляли в Минобороны России. Там сообщали, что с помощью таких беспилотников уничтожалась военная техника ВСУ, в том числе поставленная западными странами. Например, 11 июля ведомство указывало, что «Ланцетом» уничтожен бронетранспортер американского производства М113. Публиковало Минобороны и видеокадры применения беспилотника.
В Минобороны Украины заявляли о «беспокойстве» из-за использования «Ланцетов» российскими силами. Советник главы ведомства Юрий Сак заявлял, что Киеву нужны дополнительное вооружения, чтобы справляться с российскими беспилотниками. Самыми опасными для ВСУ «Ланцеты» называл замглавы МВД Украины Антон Геращенко.