Минобороны показало кадры уничтожения дроном «Ланцет» чешской РСЗО RM-70

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Минобороны впервые показало кадры уничтожения дроном «Ланцет» чешской реактивной системы залпового огня RM-70, находящейся на вооружении украинской армии.

РСЗО была обнаружена расчетами беспилотника на Авдеевском направлении и уничтожена барражирующим боеприпасом.

Дроны«Ланцет» были модернизированы с учетом опыта применения в рамках спецоперации на Украине. В частности, они получили более мощную боевую часть, сообщал «РИА Новости» информированный источник. Базовая версия дрона — «Изделие-52» с двойным Х-образным оперением — получила новую оптико-электронную систему наведения и систему управления с новым программным обеспечением.

Барражирующий боеприпас — это класс оружия, которое может длительное время патрулировать предполагаемый район цели и искать ее. При обнаружении аппарат наносит удар как управляемая ракета «воздух — поверхность».

«Ланцет» был разработан компанией ZALA AERO, входящей в концерн «Калашников». Максимальное время полета составляет 30-40 минут у версий с двумя Х-образными крыльями.