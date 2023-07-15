Премьера Израиля Нетаньяху госпитализировали

Источники издания Walla утверждают, что израильский премьер потерял сознание у себя дома, упал и сильно ударился головой. Его доставили в отделение неотложной помощи

Биньямин Нетаньяху (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попал в больницу, сообщает AP со ссылкой на офис политика.

В офисе премьера заявили, что он «в хорошем состоянии» и проходит медицинское обследование в больнице Шиба в пригороде Тель-Авива. Других подробностей не приводится.

Walla со ссылкой на источники в больнице пишет, что Нетаньяху прибыл в отделение неотложной помощи после того, как потерял сознание у себя дома, упал и сильно ударился головой. В клинике премьера обследуют, чтобы убедиться, что в результате удара головой он не получил никаких травм.

Еще один собеседник Walla, близкий к премьеру, сказал, что он прибыл в больницу в сознании. Ynet также пишет, что он вышел из машины самостоятельно.

В последний раз Нетаньяху госпитализировали в октябре прошлого года, ему стало плохо во время молитвы в синагоге. Израильского премьера обследовали: результаты анализов оказались нормальными, но по рекомендации врачей его оставили в больнице на ночь. На следующий день его выписали. Офис Нетаньяху сообщал, что он сразу вернулся «к полной активности» и даже вышел на утреннюю пробежку.

Нетаньяху 73 года. Он в третий раз возглавил правительство Израиля в конце декабря 2022 года.