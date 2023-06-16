Шварценеггер заявил о желании принять участие в президентской гонке США

Шварценеггер: я бы баллотировался в президенты США, если бы это позволял закон

Если бы законодательство США позволяло участвовать в президентской гонке, актер Арнольд Шварценеггер попробовал бы баллотироваться. Об этом он заявил в интервью изданию People.

На вопрос о том, принял бы он участие в выборах президента США, которые пройдут в 2024 году, он ответил: «Да, конечно». «Я очень хорошо представляю, как я бы мог выиграть эти выборы», — добавил Шварценеггер. По его словам, сейчас американцы голосуют не за кого-то, а против кого-то.

Шварценеггер не имеет права баллотироваться в президенты из-за того, что родился в Австрии. В 1968 году он иммигрировал в США, а в 1983-м получил гражданство этой страны. Он был губернатором Калифорнии в 2003 году, позже его переизбрали на эту должность в 2006-ом. По его словам, в лице лидера американцы ищут «не правое или левое крыло, а кого-то, кто может объединить нацию». Он понял это, когда баллотировался на пост губернатора от Республиканской партии.

Арнольд Шварценеггер — актер, бизнесмен и политик. Начал карьеру в бодибилдинге, где достиг больших успехов, став семикратным обладателем титула «Мистер Олимпия», затем он стал сниматься в кино. Наибольшую известность ему принесла роль киборга Терминатора в одноименной серии.

Следующие выборы президента США состоятся в 2024 году. 25 апреля действующий глава государства Джо Байден официально объявил о своей заявке на переизбрание. О своем намерении баллотироваться также объявил экс-президент США Дональд Трамп, в январе он начал предвыборную кампанию.