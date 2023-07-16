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Рогов сообщил о работе ПВО над Севастополем

Рогов: в Севастополе слышны взрывы, над городом работает ПВО
Рогов сообщил о взрывах и работе ПВО над Севастополем. SHOT со ссылкой на очевидцев пишет о двух сильных взрывах со стороны Севастопольской бухты
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Севастополе слышны взрывы, над городом работает ПВО, сообщил в своем телеграм-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«В Севастополе громко! Из Севастополя сообщают о работе ПВО ВС России. Не менее двух раз», — написал он.

Телеграм-канал «Военкоры Русской Весны» пишет, что российские ПВО отражают атаку дронов. По данным SHOT, было слышно как минимум два сильных взрыва со стороны Севастопольской бухты.

Атаки беспилотников на Севастополь участились с прошлого лета. Последний раз губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал об отражении атаки дронов в конце мая. «В районе Качи из стрелкового оружия силы Черноморского флота сбили два БПЛА, еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы. — РБК)», — написал он тогда. Разрушений и пострадавших нет, уточнял Развожаев.

Севастополь, как и весь Крымский полуостров, вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. Итоги этого голосования не признают большинство стран, а российские власти считают вопрос принадлежности Крыма закрытым. Украина обещала вернуть контроль над полуостровом «любыми средствами».

С октября прошлого года в Крыму и Севастополе действуют средний уровень реагирования и желтый (высокий) уровень террористической опасности.

Рогов сообщил о работе ПВО над Севастополем
Рогов сообщил о работе ПВО над Севастополем

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Севастополь ПВО Военная операция на Украине взрывы дроны
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