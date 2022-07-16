Минобороны России сообщило об уничтожении бригады ВСУ в ДНР
Российские военные «фактически уничтожили» 115-ю механизированную бригаду ВСУ, действовавшую на северском направлении (ДНР), сообщило Минобороны.
«Только за последние двое суток потери личного состава в данном соединении составили более 600 человек. Для доукомплектования бригады в срочном порядке мобилизуют жители Северска, Николаевки и других близлежащих населенных пунктов, находящихся под контролем украинской армии», — говорится в сообщении.
Кроме того, Минобороны сообщило об ударе по месту временной дислокации 123-й бригады территориальной обороны в Николаеве. Потери Украины Москва оценила в размере до 200 человек (включая «иностранных наемников»), а также 13 единиц бронированной и автомобильной техники.
Наступление российских войск и сил ЛНР на Северск, который находится на подконтрольной Украине территории (ДНР стремится установить свои границы в пределах Донецкой области) началось после того, как был взят Лисичанск — последний остававшийся неподконтрольным город в ЛНР. Северск находится примерно в 15 км от Лисичанска.
Днем 3 июля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об «освобождении ЛНР». В тот же день помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев сообщил, что бои за Северск уже начались.
Сейчас Северск блокирован войсками с севера, востока и юго-востока. Утром 14 июля первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что город находится «под нашим оперативным контролем». Он пояснил, что это значит, что наступающие могут поражать противника прицельным огнем на всей площади. По словам Безсонова, бои идут на окраинах города.
15 июля подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, ссылаясь на данные разведки, что Киев решил поэтапно вывести своих военных из Северска. «Согласно боевому распоряжению позиции следует покидать скрытно, и отходить мелкими группами», — уточнял он.