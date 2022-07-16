Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 июля
EUR ЦБ: 57,89 (-0,46) Инвестиции, 15 июл, 16:00
Курс доллара на 16 июля
USD ЦБ: 57,83 (-0,42) Инвестиции, 15 июл, 16:00
Вучич ответил на слова украинского депутата о перевоспитании сербов Политика, 14:00
Минобороны России сообщило об уничтожении бригады ВСУ в ДНР Политика, 13:45
В Италии допустили прекращение военной помощи Киеву при отставке Драги Политика, 13:31
Орешкин увидел шанс экономики выйти на «положительный тренд» к концу года Экономика, 13:25
Российская теннисистка проиграла в полуфинале турнира в Швейцарии Спорт, 13:19
Чем заняться дома: этно-поп и сериал про умную колонку с Козловским Стиль, 13:11
Чемпионат Европы по художественной гимнастике перенесли из Москвы в Баку Спорт, 13:03
Шлепанцы, бургер, тушь: что мешает людям водить машину Партнерский проект, 13:03
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
СК назвал возможные причины крушения Ан-2 в Краснодарском крае Общество, 12:53
У призерки Олимпиады сломался шест во время прыжка на ЧМ. Видео Спорт, 12:49
Нарколог Минздрава предупредил об аналогах женских гормонов в пиве Общество, 12:31
Левандовски попрощался с игроками «Баварии» перед переходом в «Барселону» Спорт, 12:21
Нейрокепка и искусственный интеллект: как сконцентрироваться на дороге Партнерский проект, 12:12
Семин заявил о последствиях отстранения России от международных турниров Спорт, 12:07
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны России сообщило об уничтожении бригады ВСУ в ДНР

Минобороны России сообщило об уничтожении 115-й бригады ВСУ на северском направлении
Как сообщили в ведомстве, за последние двое суток были убиты более 600 военных из состава 115-й бригады ВСУ, действовавшей в направлении Северска *
Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Российские военные «фактически уничтожили» 115-ю механизированную бригаду ВСУ, действовавшую на северском направлении (ДНР), сообщило Минобороны.

«Только за последние двое суток потери личного состава в данном соединении составили более 600 человек. Для доукомплектования бригады в срочном порядке мобилизуют жители Северска, Николаевки и других близлежащих населенных пунктов, находящихся под контролем украинской армии», — говорится в сообщении.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Кроме того, Минобороны сообщило об ударе по месту временной дислокации 123-й бригады территориальной обороны в Николаеве. Потери Украины Москва оценила в размере до 200 человек (включая «иностранных наемников»), а также 13 единиц бронированной и автомобильной техники.

В ЛНР заявили о начале боев за Северск
Политика
Фото:Кирилл Нортон / РИА Новости

Наступление российских войск и сил ЛНР на Северск, который находится на подконтрольной Украине территории (ДНР стремится установить свои границы в пределах Донецкой области) началось после того, как был взят Лисичанск — последний остававшийся неподконтрольным город в ЛНР. Северск находится примерно в 15 км от Лисичанска.

Днем 3 июля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об «освобождении ЛНР». В тот же день помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев сообщил, что бои за Северск уже начались.

Читайте на РБК Pro
Pro
Движение назад: почему Netflix переходит к бизнес-модели кабельного ТВ
Статьи
Pro
Короткая тренировка для офиса. Расслабляем шею и грудной отдел
Видео
Pro
Амбиции падают: CFO готовы менять работу даже без повышения оклада
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Акции Coinbase рухнули вслед за криптой. Стоит ли их покупать на просадке
Прогнозы
Pro
Фото: Drew Angerer / Getty Images Что происходит с фондовым рынком после резких обвалов: история вопроса
Статьи
Pro
Эффект теломер. Революционный подход к более молодой, здоровой и долгой жизни
Саммари
Pro
Фото: Shutterstock Как торговаться с китайцами — секреты переговоров
Статьи
Pro
Как отличить конфликтного кандидата на интервью: 7 признаков
Инструкции

Сейчас Северск блокирован войсками с севера, востока и юго-востока. Утром 14 июля первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что город находится «под нашим оперативным контролем». Он пояснил, что это значит, что наступающие могут поражать противника прицельным огнем на всей площади. По словам Безсонова, бои идут на окраинах города.

15 июля подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, ссылаясь на данные разведки, что Киев решил поэтапно вывести своих военных из Северска. «Согласно боевому распоряжению позиции следует покидать скрытно, и отходить мелкими группами», — уточнял он.

Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Северск Украина Минобороны
Материалы по теме
Посол ЛНР заявил о подготовке союзных сил к зачистке Северска
Политика
В ЛНР заявили о взятии под контроль села под Северском в ДНР
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter