Госдеп заявил о подготовке ответа на покупку российских С-400 Турцией

В Вашингтоне изучают то, какие меры могут быть приняты в связи с продажей Россией комплексов С-400 Турции. Для Анкары ранее эта сделка обернулась прекращением поставок американских истребителей F-35 и угрозой санкций

Зенитный ракетный комплекс С-400 (Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС)

Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео изучают возможные варианты ответа на приобретение Турцией российских комплексов С-400. Об этом со ссылкой на заявление Госдепа США пишет Reuters.

Соглашение о поставках в Турцию четырех дивизионов С-400 за $2,5 млрд Анкара и Москва заключили в декабре 2017 года. Сделку по зенитным ракетным комплексам в Вашингтоне рассматривают как угрозу для безопасности НАТО. Это связано с тем, что одновременно Турция планировала закупить у США 100 истребителей пятого поколения F-35. Как отмечали эксперты, совместное использование F-35 и С-400 позволит выявить слабые места американских самолетов и поставить их превосходство в воздухе под угрозу.

Поставки С-400 начались 12 июля. 15 июля в Турцию прилетел уже восьмой грузовой самолет с компонентами комплексов. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что С-400 могут быть полностью развернуты к апрелю 2020 года.

14 июля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США уже определилась с санкциями, которые могут принять против Турции из-за покупки С-400. По словам собеседников агентства, о санкциях должны официально объявить в ближайшие дни, ограничения должен утвердить Трамп.