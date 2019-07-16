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CNN сообщил о влиянии Ассанжа на выборы США из эквадорского посольства
В посольстве Эквадора у Ассанжа было достаточно технических средств, чтобы координировать работу WikiLeaks. Во время президентской кампании в США в 2016 году он, по данным частного расследования, лично руководил публикацией утечек
Джулиан Ассанж (Фото: Tolga Akmen / Zuma / ТАСС)

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж во время семилетнего пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне неоднократно встречался с хакерами и координировал публикации утечек, сделанные WikiLeaks во время президентской кампании в США в 2016 году. Об этом со ссылкой на отчеты, собранные частной испанской компанией UC Global для эквадорского правительства, сообщает CNN. Подлинность содержащихся в них данных каналу подтвердил неназванный эквадорский чиновник.

UC Global Security Consulting — частная испанская корпорация с отделениями в США, Великобритании и других странах, специализируется на оказании широкого спектра услуг по информационной безопасности. Ее отдел расследований занимается в числе прочего мониторингом киберпреступлений и противодействием промышленному шпионажу. 

Из отчетов следует, что с 2012 по 2019 год Ассанж встречался «с хакерами мирового уровня и русскими хакерами». Эти переговоры, по информации расследователей, часто длились по нескольку часов. А за несколько недель до того, как представители WikiLeaks «получили от российских деятелей» компромат на кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон, основатель организации «приобрел новое мощное вычислительное и сетевое оборудование для облегчения передачи данных», говорят в UC Global.

Также в этот период Ассанж, согласно журналу посещений посольства, минимум семь раз встречался с «россиянами и другими людьми, связанными с Кремлем», пишут расследователи. Среди них, по данным UC Global, была гражданка России Яна Максимова, к Ассанжу она приходила дважды. Какой-либо другой информации о ней испанской компании получить не удалось.

В июне 2016 года, говорится в одном из отчетов, основатель WikiLeaks провел пять встреч с ответственными сотрудниками российского телеканала RT (в течение нескольких месяцев в 2012 году Ассанж вел там телевизионное шоу). Американские спецслужбы позже пришли к выводу, что RT «активно сотрудничал с WikiLeaks» и играл значительную роль в попытках России повлиять на выборы 2016 года и помочь победить нынешнему президенту Дональду Трампу.

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Таким образом, делает вывод CNN, посольство Эквадора в Лондоне было превращено «в командный пункт по вмешательству в выборы». Оттуда же, по информации испанских расследователей, Ассанж координировал поиск и публикацию разоблачительных утечек, которые вышли в преддверии американских выборов 2016 года. Среди них публикация персональных данных и личных писем задействованных в кампании демократов, например главы штаба Клинтон Джона Подесты и лидера фракции меньшинства в палате представителей Нэнси Пелоси.

Публикацией некоторых утечек, отмечается в отчете, сам Ассанж управлял «непосредственно из посольства».

Откуда у CNN соответствующие данные, телеканал не уточняет. Официально на запросы по поводу этого досье в UC Global не ответили. Комментарии каналу не удалось получить и у WikiLeaks. Адвокаты Ассанжа тоже отказались пояснить это.

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Убежище в эквадорском посольстве в Лондоне Ассанж получил в 2012 году. В здании дипмиссии основатель WikiLeaks укрылся, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании (сам Ассанж эти обвинения отвергает). В особняке посольства, напоминает CNN, Ассанжу было предоставлено несколько комнат. С самого начала, согласно отчетам UC Global, он требовал (и получил) высокоскоростное интернет-соединение, возможность пользоваться телефоном, а также приглашать гостей. Для удобства последних, согласно досье, Ассанж составил список людей, которых пускали на территорию посольства без осмотров и удостоверений. Эти договоренности, считают испанские расследователи, позволили Ассанжу поддерживать активность WikiLeaks.

Они же, указывает телеканал, спустя некоторое время привели к конфликтам между основателем WikiLeaks и охранниками посольства. Временами, по данным CNN, авторитет Ассанжа в дипмиссии соперничал с авторитетом посла. Так, в декабре 2013 года глава эквадорский дипмиссии в Британии Хуан Фалькони написал Ассанжу письмо, в котором предупредил: «Вы не можете давать указания, противоречащие моим».

Несколько бывших и нынешних чиновников из правительства Эквадора ситуацию каналу комментировать не стали. Главный редактор RT Маргарита Симоньян, реагируя на опубликованные CNN сведения, отметила, что в посольство к Ассанжу сотрудники телеканала приходили, чтобы снимать передачу с его участием. Они, по ее словам, приносили туда спецтехнику.

Убежища в посольстве Эквадора Ассанж лишился в апреле 2019 года. Решение об этом принял эквадорский президент Ленин Морено. В тот же день основателя WikiLeaks арестовали. С тех пор он отбывает наказание в британской тюрьме за отказ сдаться властям Соединенного Королевства в 2012 году.

Экстрадиции Ассанжа тем временем добиваются США (в мае Вашингтон предъявил ему обвинения, которые грозят 175-летним сроком, в том числе в публикации имен секретных источников, а также сговоре с информатором, бывшим военным аналитиком разведки США Брэдли Мэннингом) и Швеция.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: WikiLeaks, Джулиан Ассанж, посольство Эквадора, хакеры
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