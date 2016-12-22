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Путин предложил Трампу подумать над философией отношений США и России
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Путин предложил Трампу подумать над философией отношений США и России
Политика, 18:33
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Путин предложил Трампу подумать над философией отношений США и России
Для того чтобы наладить отношения, Москве и Вашингтону необходимо осмыслить их с точки зрения философии, а к участию в диалоге пригласить ученых, дипломатов и политологов, заявил Путин после встречи с Трампом
Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: Pablo Martinez Monsivais / AP)

После встречи с президентом США Дональдом Трампом президент России Владимир Путин заявил, что считает переговоры успешными и полезными, передает корреспондент РБК.

По его словам, в ходе встречи он предложил своему визави «подумать над философией выстраивания отношений на долгосрочной перспективе», а также сформировать экспертный совет из дипломатов, ученых, политологов, которые будут обсуждать взаимоотношения двух стран с этой точки зрения и знакомы с «нюансами российско-американского взаимодействия».

«Пора размораживать российско-американские связи по линии общественных организаций, в культурно-гуманитарной сфере», — заявил Путин.

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Он также отметил, что переговоры прошли «в откровенной атмосфере». «Всем очевидно, что двусторонние отношения (США и России. — РБК) переживают сложный период, однако эти трудности не имеют объективных причин. Холодная война закончилась, и обстановка кардинально изменилась», — сказал президент России.

По его словам, стремление выправить ситуацию в отношениях между США и Россией обоюдное.

«В целом мы довольны нашей первой полноформатной встречей. Мы хорошо поговорили с президентом Трампом. Надеюсь, [мы] стали лучше понимать друг друга», — заключил президент.

Трамп в свою очередь заявил, что США хотят сотрудничества, мира и дружбы с Россией. «Наши ожидания реалистичны, но мы надеемся на дружбу, сотрудничество и мир. Думаю, Россия разделяет это стремление», — сказал президент США на пресс-конференции.

По его словам, необходимо продолжать диалог, так как это отвечает интересам двух стран, а также открывает новые пути к миру и стабильности. «Наши отношения никогда не были хуже, чем сейчас, однако это изменилось примерно четыре часа назад», — заявил Трамп.

По его словам, он не намерен принимать решения по внешней политике, чтобы успокоить СМИ или демократов, «которые не хотят ничего делать, кроме как мешать». «Я лучше пойду на политический риск в интересах мира, чем буду рисковать миром ради политики», — заявил Трамп.

В заключение он выразил надежду, что США и Россия смогут решить все проблемы, которые обсуждались на саммите в Хельсинки.

Встреча Дональда Трампа Владимира Путина проходила в Хельсинки. Перед тем как выйти к журналистам, лидеры двух стран провели личную встречу тет-а-тет и рабочий ланч в расширенном составе. В общей сложности переговоры продолжались около четырех часов.

Авторы: Полина Химшиашвили, Наталья Демченко.
Теги: Доналд Трамп , Владимир Путин
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