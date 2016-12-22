15 вопросов о встрече Путина и Трампа в Хельсинки

16 июля состоится первый полноформатный саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Почему встреча проходит в Финляндии, чего от нее ждать и кто за это заплатит — в обзоре РБК

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

1. Это первая встреча Путина и Трампа? Формально встреча в Хельсинки не первая для двух президентов. Они встречались в Германии в июле 2017 года и во Вьетнаме в ноябре того же года. В Гамбурге президенты провели два часа в беседе друг с другом, по итогам они поддержали создание зоны деэскалации на юге Сирии. Во вьетнамском Дананге президенты встречались только на общих заседаниях саммита АТЭС и несколько раз пересекались в кулуарах саммита. Несмотря на краткость общения, им удалось согласовать заявление по Сирии. Обе страны выразили приверженность необходимости политического решения сирийского конфликта и поддержали работу зон деэскалации. Встреча в Хельсинки отличается тем, что она не привязана к мероприятиям какого-либо саммита. Таким образом она станет первой полномасштабной встречей Путин и Трампа после избрания последнего на пост президента в ноябре 2016 года.

2. Кто был инициатором встречи? Встреча проходит на нейтральной территории, поэтому формально ни одна из сторон не является принимающей. Представители России и США подчеркивают, что встреча давно назрела и отвечает интересам двух стран. Известно, что о необходимости ее проведения президенты условились в телефонном разговоре 20 марта, когда Трамп позвонил поздравить коллегу с переизбранием. Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказывал, что Трамп предлагал провести встречу в Белом доме.

3. Почему саммит проходит в Хельсинки? Сразу после избрания Дональда Трампа президентом политики и эксперты заговорили о том, что президенты России и США должны встретиться как можно быстрее, чтобы постараться решить накопившиеся проблемы. Уже тогда говорилось, что встречу лучше провести на нейтральной площадке. Учитывая количество вопросов в двусторонних отношениях, ее проведение на территории одной из стран могло бы считаться уступкой со стороны другой. В пользу Хельсинки сыграла история — город в пятый раз принимает саммит лидеров России и США. Именно там в 1975 году президент США Джеральд Форд подписал с советским лидером Леонидом Брежневым и другими 33 лидерами европейских стран и Канады Хельсинкские соглашения, которые заложили принципы взаимодействия между странами. В пользу Финляндии сыграла и логистика — из Москвы в столицу страны лететь менее двух часов, из Шотландии (откуда прилетел Трамп) — менее трех. Еще одно преимущество Финляндии — нейтральный статус страны, которая не входит в военный альянс НАТО. Свою роль сыграли вопросы безопасности, логистики, хорошие отношения с финским руководством, говорил РБК один из дипломатов, принимающий участие в подготовке визита.

4. В каком формате пройдет встреча? Российские официальные лица называют встречу первым полноформатным саммитом президентов. Если бы встреча проводилась в России или США она могла бы носить характер государственного или рабочего визита. Уже известно, что встреча начнется с беседы лидеров в формате тет-а-тет, то есть без министров и помощников. Однако это не значит, что они останутся наедине, обращает внимание российский дипломатический источник: всегда даже при таком общении ведется запись беседы уполномоченными людьми, часто ее ведет переводчик. По завершении беседы один на один, время которой не ограничено протоколом, лидеры продолжат переговоры с участием членов делегации в формате рабочего завтрака. По его завершении Путин и Трамп дадут пресс-конференцию и ответят на четыре вопроса журналистов.

5. Каково расписание встречи? Президент Дональд Трамп с супругой Меланией и основным составом делегации прибыл в Хельсинки в воскресенье, 15 июля, из Шотландии. На утро 16 июля намечены переговоры Трампа с президентом Финляндии Саули Ниинистё, после чего начнется встреча с Путиным. Российский президент прилетит в Финляндию к началу переговоров, которое запланировано на час дня по местному времени. Встреча пройдет в центре Хельсинки в резиденции президента Финляндии. Здание в стиле ампир было построено в 1820 году для местного купца. В 1837 году особняк был выкуплен правительством, предполагалось, что в нем будет резиденция Финляндского генерал-губернатора, но император Николай I решил сделать из него царскую резиденцию. На весь саммит отведено три часа, сообщил финский МИД. Однако нередко подобные встречи длятся дольше, чем планировалось.

6. О чем будут говорить президенты? Дональд Трамп, выступая в НАТО 12 июля, рассказал, что намерен обсудить ситуацию в Сирии и на Украине. В последние дни он также много критиковал строительство Россией и ее партнерами газопровода «Северный поток — 2». Он также допускал, что будут обсуждены продление действия договора о Сокращении наступательных вооружений (СНВ-3), тема Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), в нарушении которого американская сторона обвиняет Россию, а также вопрос о прекращении военных учений США и НАТО в странах Балтии, на чем настаивает Россия. Президент Путин и его делегация хотела бы обсудить кризисное состояние двусторонних отношений и пути их выправления, международные вопросы (Сирия, Северная Корея и другие). Москва ожидает, что американская сторона вновь захочет вернуться к обсуждению вопроса о якобы имевшем место вмешательстве России в выборы. Тем более, что 13 июля спецпрокурор США Роберт Мюллер выдвинул обвинения против 12 россиян, которых назвал офицерами Главного разведывательного управления (ГРУ, нынешнее название — управления Генштаба Вооруженных сил России) и обвинил во взломе серверов Демократической партии США весной 2016 года. Таким образом звучавшие и ранее из Вашингтона обвинения в том, что российское государство было причастно ко взлому серверов и публикации электронной переписки, получили подкрепление. Россия причастность государственных структур к возможному вмешательству отрицает. Трамп, комментируя выдвинутые в пятницу обвинения, указал, что ответственность лежит на его предшественнике Бараке Обаме. Российский МИД указал, что информация о новых обвинениях была опубликована, чтобы испортить атмосферу перед саммитом.

7. Согласовывают ли заранее внешний вид президентов? Как правило протокольные службы вопросами вроде цвета галстука не занимаются, сказал РБК дипломатический источник. Иногда это отсутствие согласований приводит к курьезам: на саммит НАТО канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер Великобритании Тереза Мэй пришли в пиджаках одинакового цвета. Журналисты также отмечали одинаковый цвет галстуков президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на их переговорах в июне этого года.

8. Кто оплачивает встречу? Транспортные расходы, расходы на размещение делегаций, как правило, ложатся на договаривающиеся стороны. Расходы же на безопасность, организацию пресс-центра — на принимающую сторону. Безопасность в Хельсинки будет обеспечивать около 2 тыс. полицейских (всего в их в стране чуть более 7 тыс.). Все расходы на их работу, а также на дополнительные меры безопасности лягут на финскую казну. Финляндия ценит свою роль посредника, к тому же проведение встречи в Хельсинки станет хорошей рекламой для столицы, объяснил РБК финский подход диписточник. По сообщению финского МИД, в пресс-центре для журналистов (ожидается около 1400 человек), оборудованном во дворце «Финляндия», будет передвижная сауна. Поскольку пресс-центр отрылся 15 июля, для желающих посмотреть финал чемпионата мира по футболу была организована фан-зона.

9. Что пишут о встрече американские СМИ? Washington Post называет предстоящий саммит «новой Ялтой», по аналогии с Ялтинской конференцией 1945 года, а The New York Times указывает, что необходимость встречи Трампа и Путина «появилась давно». Между тем, Time опасается, что Путин может воспользоваться «арсеналом своего обаяния» и пустить в ход «сахарные речи». Это, по мнению журналистов Washington Post, может привести к итогам, выгодным только для России, так как жесткий по отношению к другим лидерам Трамп в телефонных разговорах с Путиным общается «примирительно» и считает его «доверенным лицом». Американские СМИ надеются, что Трамп «напомнит Путину, что основная часть существующих международных санкций в отношении России связана с военными вторжениями и оккупационными действиями Кремля», и опасаются, что «уступив» России Сирию, США «вряд ли добьются большего» от встречи.

10. Каких итогов встречи можно ждать? Пока представители и США, и России аккуратно говорят, чего от встречи не стоит ждать. Чаще всего звучит фраза о том, что «важным является сам факт встречи» на фоне многолетнего и усугубляющегося кризиса в отношениях. Хорошим итогом будет договоренность президентов улучшать отношения, согласование первых шагов для исправления ситуации, говорят опрошенные РБК эксперты. Обычно встречи лидеров, в том числе России и США, заканчиваются принятием итогового заявления, в котором фиксируются подходы к обсужденным вопросам. Переговоры Путина и Трампа в июле прошлого года закончились без такого заявления. В Хельсинки итоговое коммюнике также вряд ли будет принято, говорил помощник российского президента Юрий Ушаков. «Решено не договариваться о тексте совместного заявления и предоставить возможность президентам самим решить, будет ли совместный документ или они ограничатся подведением итогов на пресс-конференции», — объяснил он.​



11. Кто входит в состав делегаций? Из министров согласовано участие только глав внешнеполитических ведомств, рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков. Таким образом вместе с Владимиром Путиным в Хельсинки отправится глава МИД Сергей Лавров. Также предусмотрено участие Ушакова и экспертов по различным двусторонним и международным вопросам. С американской стороны в переговорах примет участие госсекретарь Майк Помпео (16 июля он и Лавров проведут свои первые переговоры), также в делегацию войдет помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и его коллеги по Совету нацбезопасности.

12. Как можно будет узнать о содержании встречи или переговоров? Президенты по итогам встречи проведут пресс-конференцию, на которой дадут оценку саммиту. Если им удастся согласовать совместное заявление, оно будет опубликовано на президентских сайтах. Обычно открытым для журналистов также является начало встречи — приветственные слова лидеров, с которыми обычно можно ознакомиться на сайте Кремля. Президент Трамп также часто делится впечатлениями от встреч в своем Twitter.

13. Что говорили друг о друге Путин и Трамп? Президент Путин о предстоящей встрече публично не говорил, но обсуждал ее с членами Совета безопасности. После первой встречи в Гамбурге он рассказал, что Трамп «телевизионный» очень сильно отличается от реального человека, «он конкретный абсолютно, абсолютно адекватно воспринимает собеседника, достаточно быстро анализирует, отвечает на поставленные вопросы либо на возникающие в ходе дискуссии какие‑то новые элементы». Президент США до встречи назвал Путина конкурентом, выразил надежду, что им удастся поладить, если они проведут «какое-то время вместе», но допустил также, что этого может не случиться.

14. Какие меры безопасности будут приняты в Хельсинки? Безопасность в городе будут обеспечивать финские правоохранительные органы. Авиапассажиры могут столкнуться с незначительными задержками, сообщал оператор аэропорта столицы Finavia. Он также рекомендовал заложить больше времени на прохождение процедур проверки безопасности, которые будут усилены. Будет также усилены проверки на всех пунктах пересечения границы Финляндии. Проверять будут и граждан ЕС, которые обычно не проходят проверки при пересечении границы, сообщает Yle. Безопасность президентов будет обеспечивать их охрана, которая традиционно занимается этим во время зарубежных визитов.