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В Хельсинки начались протесты накануне встречи Путина и Трампа
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В Хельсинки начались протесты накануне встречи Путина и Трампа
Политика, 19:17
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В Хельсинки начались протесты накануне встречи Путина и Трампа

В столице Финляндии проходят акции протеста перед встречей президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом сообщает полиция города в своем аккаунте в Twitter.

По данным полиции, в начале шествия в районе парка Кайсаниеми приняли участие 1,5 тыс. человек. После этого активисты прибыли на Сенатскую площадь в составе 2,5 тыс. человек. При этом часть из них является туристами.

Организаторы акции протеста Helsinki calling! хотят привлечь внимание к правам человека, демократии, миру и проблемам климата. Они также заявили, что митинг будет мирным.

Ранее полиция Финляндии предупредила жителей Хельсинки, что центральные площади и улицы города будут закрыты для транспорта в связи с визитом Дональда Трампа и Владимира Путина.

В то же время полиция призвала жителей домов, которые располагаются на пути движения кортежа двух лидеров, не подходить к окнам в день их визита. Эти рекомендации были сделаны в целях безопасности.

Встреча Путина и Трампа пройдет в Президентском дворце в Хельсинки 16 июля.

Теги: Финляндия , протесты
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