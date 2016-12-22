Трамп перед встречей с Путиным позавтракал с президентом Финляндии

Президент США Дональд Трамп перед встречей со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Хельсинки позавтракал с президентом Финляндии Саули Ниинистё в его резиденции, сообщает Associated Press.

Встреча Трампа и Ниинистё состоялась за несколько часов до переговоров американского и российского президентов. Трамп приехал в резиденцию финского лидера в компании своей супруги Мелании Трамп. Ниинистё встретил их вместе со своей женой.

В ходе беседы Трамп заявил президенту Финляндии, что встреча с Путиным должна пройти хорошо. Кроме того, он поблагодарил Ниинистё за возможность провести американо-российский саммит в Хельсинки, а также рассказал о своей приверженности НАТО.

По данным AP, после завтрака Трамп отправился в отель, откуда поедет на встречу с Путиным.

Встреча Трампа и Путина состоится днем 16 июля. Впервые инициативу провести эти переговоры проявил Дональд Трамп. Такое предложение президенту России он сделал в конце марта во время телефонного разговора. Окончательно о том, что встреча состоится в Хельсинки, стало известно 28 июня. Местом встречи станет Президентский дворец. Как сообщал помощник президента России Юрий Ушаков, переговоры начнутся в формате тет-а-тет, но при этом там будут присутствовать переводчики. Главной целью встречи двух лидеров, по мнению Ушакова, станет начало «выправления негативной ситуации» в двусторонних отношениях.