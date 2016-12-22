«Это был лучший чемпионат»: что иностранные СМИ пишут о финале ЧМ-2018

Чемпионат мира по футболу в России завершился победой сборной Франции. Что пишут об этом иностранные СМИ — в обзоре РБК

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Le Monde, Франция

«Чемпионат не повлиял на репрессивные замашки режима. Режиссер Кирилл Серебренников все еще сидит под домашним арестом, а уроженец Крыма Олег Сенцов отбывает 20-летний срок, несмотря на протесты всего мира, по обвинению в терроризме и продолжает голодовку в сибирской колонии. Из-за чемпионата запланированные демонстрации с протестом против пенсионной реформы были запрещены, а пресса уже задается вопросом, как это все повлияет на намеченные на сентябрь региональные выборы.

Время покажет, будет ли у этого чемпионата такой же сильный отклик, как у Олимпиады 1980 года или Фестиваля молодежи 1957 года, символа разрядки. По данным уже упомянутого опроса, 57% французов, которые никогда не бывали в России, хотели бы съездить туда, а 87% посетивших страну намереваются вернуться. Жаль, что так мало из них реализовали это желание, потому что, несмотря на все наши разногласия, именно такое событие может упрочить наши культурные и дипломатические связи, чего хотят 55% французов».

The Telegraph, Великобритания

«Искренне, безумно, глубоко. Мы будем скучать по этому чемпионату мира как ни по одному другому прежде. <...> Чтобы закрепить за собой статус лучшего чемпионата мира, турниру нужен был запоминающийся финал. И он был — самый результативный финал с тех пор, как Англия победили ФРГ в 1966 году со счетом 4:2. <...> Но и этого было недостаточно. Как только кубок вынесли на поле, небеса разверзлись, и полился дождь. Но ни это, ни что-либо еще не смогло бы омрачить победу Франции. Из России с любовью. Какой же это был чемпионат мира! И у него достойные победители».

Die Tageszeitung, Германия

«Нет никаких сомнений в том, что Россия — гостеприимная страна, жители которой всегда готовы прийти на помощь. Многие гости были восхищены организацией чемпионата мира. Именно на это Россия и лично Путин и надеялись с самого начала. Для Москвы было понятно: она должна была стать лучшей страной-хозяйкой чемпионата всех времен. Давление, которое Москва оказывала сама на себя, для гостей оставалось незаметным.

Тем не менее ЧМ-2018 с самого начала сопровождает какой-то парадокс. Турнир проходит в стране, которая в последние годы считает сама себя этакой «осажденной крепостью». Почти все соседние страны, по утверждениям Кремля, посягают на суверенитет России.

<...>

Большинство гостей сочли это огромным противоречием, но не забивали себе голову такими «мелочами». Россиян они увидели приветливыми, любезными и дружелюбными. Так почему бы им было не подружиться? Почему у Запада проблемы с Москвой? Это один из главных вопросов, возникших у болельщиков, которые, вернувшись на родину, теперь сомневаются в правильности политики собственных правительств. Они очень удивлены тем, как сильно отличаются их собственные впечатления от того, как Россию изображают западные СМИ».

The Washington Post, США

«Хорошо организованный, праздничный и дружелюбный чемпионат мира показал открытую и современную Россию вопреки распространенным за рубежом представлениям о неприветливой, далекой и немного отсталой стране.

<…> Не было никаких серьезных проблем с инфраструктурой, а безопасность на турнире удалось обеспечить без драконовских мер, как на Олимпиаде 2014 года в Сочи».

The Independent, США

«Конечно, после того, как флер влюбленности в Россию пройдет, мы все вернемся в реальность. Зимой здесь все еще снежно, никакая любовь фанатов не скрывает серьезные политические проблемы, а критики будут говорить, что Путин использовал мундиаль, чтобы очистить свою репутацию за рубежом.

Тем не менее этим славным летом 2018 года Россия показала себя с самой лучшей стороны, и мир улыбнулся в ответ».

The New York Times, США

«Чемпионат мира по футболу в России, и это всеобщее мнение, был не просто хорошим чемпионатом и не просто великим. Это был, по сути, лучший чемпионат мира.

<…> Конечно, это был не только захватывающий, но и очень важный чемпионат. Его последствия мы, возможно, будем ощущать на протяжении еще нескольких лет. Во многих отношениях ЧМ-2018 действительно изменил правила игры».