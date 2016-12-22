Белый дом опубликовал график встречи Путина и Трампа в Хельсинки

В Белом доме запланировали, что личные переговоры президентов США и России стартуют в 13:20, совместная пресс-конференция должна начаться в 16:50. С глазу на глаз лидеры будут общаться полтора часа

Дональд Трамп (Фото: Lehtikuva / Heikki Saukkomaa via Reuters)

Переговоры в формате один на один президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа начнутся в 13:20 (совпадает с московским) в Хельсинки и продлятся полтора часа, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Белого дома.

На 16:50 запланирована совместная пресс-конференция президентов. При этом агентство отмечает, что составленная службами протокола лидеров программа обычно дает лишь условные ориентиры продолжительности встреч.

«​РИА Новости» со ссылкой на мобильное приложение саммита HELSINKI2018 сообщает, что начало личных переговоров президентов запланировано на 13:15. «Встреча тет-а-тет Путина и Трампа начнется в 13:15, а встреча Путина и (президента Финляндии) Саули Ниинистё начнется в 16:30», — цитирует агентство данные о расписании из приложения.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявлял, что никаких лимитов на время общения руководителей двух государств нет. «Запланировано, что мы начнем в 13:00 в Президентском дворце. Сколько президенты отведут времени на общение по итогам, мы не знаем, но никаких лимитов нет, по крайней мере с нашей стороны. Затем пройдет рабочий ланч с участием делегаций», — рассказал тогда Ушаков.

Трамп прибыл в Финляндию в аэропорт Хельсинки в воскресенье, 15 июля, президентский самолет приземлился в 20:55 мск. Американский лидер прилетел со своей женой Меланией. Вместе с ними прибыли также глава аппарата Белого дома Джон Келли, помощник по национальной безопасности Джон Болтон, старший советник президента Стивен Миллер и пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Ранее американский президент заявил, что не ожидает больших результатов от саммита в Хельсинки. «У меня невысокие ожидания от этого саммита», — заявил Трамп в интервью телеканалу CBS накануне поездки в столицу Финляндии. «Я думаю, что просто хорошо — встретиться. Я верю в личное общение. Считаю, что и с главой КНДР Ким Чен Ыном получилась хорошая встреча, с руководителем Китая она получилась действительно хорошей. Плохого ничего быть не может, а кто знает — может, и что-то хорошее получится извлечь из таких разговоров», — объяснил Трамп.