Белый дом опубликовал график встречи Путина и Трампа в Хельсинки

Переговоры в формате один на один президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа начнутся в 13:20 (совпадает с московским) в Хельсинки и продлятся полтора часа, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Белого дома.
На 16:50 запланирована совместная пресс-конференция президентов. При этом агентство отмечает, что составленная службами протокола лидеров программа обычно дает лишь условные ориентиры продолжительности встреч.
«РИА Новости» со ссылкой на мобильное приложение саммита HELSINKI2018 сообщает, что начало личных переговоров президентов запланировано на 13:15. «Встреча тет-а-тет Путина и Трампа начнется в 13:15, а встреча Путина и (президента Финляндии) Саули Ниинистё начнется в 16:30», — цитирует агентство данные о расписании из приложения.
Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявлял, что никаких лимитов на время общения руководителей двух государств нет. «Запланировано, что мы начнем в 13:00 в Президентском дворце. Сколько президенты отведут времени на общение по итогам, мы не знаем, но никаких лимитов нет, по крайней мере с нашей стороны. Затем пройдет рабочий ланч с участием делегаций», — рассказал тогда Ушаков.
Трамп прибыл в Финляндию в аэропорт Хельсинки в воскресенье, 15 июля, президентский самолет приземлился в 20:55 мск. Американский лидер прилетел со своей женой Меланией. Вместе с ними прибыли также глава аппарата Белого дома Джон Келли, помощник по национальной безопасности Джон Болтон, старший советник президента Стивен Миллер и пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Ранее американский президент заявил, что не ожидает больших результатов от саммита в Хельсинки. «У меня невысокие ожидания от этого саммита», — заявил Трамп в интервью телеканалу CBS накануне поездки в столицу Финляндии. «Я думаю, что просто хорошо — встретиться. Я верю в личное общение. Считаю, что и с главой КНДР Ким Чен Ыном получилась хорошая встреча, с руководителем Китая она получилась действительно хорошей. Плохого ничего быть не может, а кто знает — может, и что-то хорошее получится извлечь из таких разговоров», — объяснил Трамп.