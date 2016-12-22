Трамп заявил о «невысоких ожиданиях» от встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп не ожидает серьезных прорывов от встречи с Владимиром Путиным. По его словам, важен сам факт встречи

Дональд Трамп (Фото: Brian Snyder / Reuters)

«Я еду на встречу в Хельсинки, не ожидая многого. У меня невысокие ожидания от этого саммита», - заявил Трамп в интервью телеканалу CBS накануне поездки в столицу Финляндии на саммит с президентом России Владимиром Путиным.

На вопрос журналиста, какие он поставил перед собой встречи, глава Белого дома ответил, что сможет рассказать об этом уже после саммита. При этом он заверил, что из простого разговора между двумя лидерами не может получится ничего плохого.

«Я думаю, что просто хорошо встретиться. Я верю в личное общение. Считаю, что и с главой КНДР Ким Чен Ыном получилась хорошая встреча, с руководителем Китая она получилась действительно хорошей. Плохого ничего быть не может, а кто знает – может и что-то хорошее получится извлечь из таких разговоров», - объяснил Трамп.

Что касается вопроса вмешательства России в американские выборы, то Трамп пообещал спросить Путина по этому поводу, но напомнил, что все это происходило при администрации Барака Обамы. При этом глава Белого дома сообщил, что взломать хакеры тогда пытались и портал Республиканской партии, которую он представляет. Не получилось это сделать из-за того, что сайты республиканцев были лучше защищены, чем порталы демократов.