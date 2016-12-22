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Трамп накануне встречи с Путиным назвал ЕС противником США в торговле
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Трамп накануне встречи с Путиным назвал ЕС противником США в торговле
Политика, 01:59
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Трамп накануне встречи с Путиным назвал ЕС противником США в торговле
У США, как отметил американский президент, много противников, и ЕС — один из них. С европейским блоком Штаты, по мнению Трампа, соперничают в торговой сфере. «В этом смысле они действительно воспользовались нами», — уверен политик
Дональд Трамп (Фото: Tomi Hänninen / Newspix24 / Global Look Press)

Президент США Дональд Трамп перед тем, как отправиться из Великобритании в Хельсинки на встречу с главой России Владимиром Путиным, назвал Европейский союз «противником» США в торговой сфере. Такую точку зрения он выразил в интервью телеканалу CBS News.

Отвечая на вопрос журналиста о том, кто является «конкурентом» США, Трамп заявил, что у Вашингтона, по его мнению, «много противников», и Евросоюз — один из них. «Я думаю, что Европейский Союз [наш] противник в плане того, что они делают с нами в торговле», — заявил американский лидер.​ «Вы бы не подумали о Европейском союзе [в этом смысле], но они наш противник», — добавил политик, заметив, что он уважает лидеров стран — членов этого блока. «Но в торговом смысле они действительно воспользовались нами», — подчеркнул президент. «Многие из этих стран находятся в НАТО, и они не платят свои счета», — уверен Трамп.

Среди остальных конкурентов США он также назвал Россию. Она, по мнению главы Соединенных Штатов, является «противником Вашингтона по некоторым аспектам». Китай Трамп назвал противником США «по некоторым экономическим вопросам». «Но это не значит, что они плохие. Это значит, что они конкуренты. Они хотят, чтобы их дела шли хорошо, и мы хотим того же», — добавил американский лидер.

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Саммит Путина и Трампа намечен на 16 июля. Он должен состояться в Хельсинки. На этих переговорах главы государств, как указывали ранее в Кремле и Белом доме, собираются обсудить отношения двух стран, а также актуальную повестку. Сам президент США затем признавался, что хочет затронуть на переговорах со своим российским коллегой ситуации в Сирии и на Украине, а также поднять вопрос о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

О своем недовольстве тем, что не все страны — члены НАТО выполняют свои финансовые обязательства перед блоком Трамп заявлял еще на предыдущем саммите альянса. Больше средств, по мнению главы США, они должны тратить на оборону, однако вместо этого Германия, как утверждал политик, «платит миллиарды долларов» России в рамках строительства газопровода «Суеверный поток — 2». За безопасность Европы тем временем платит Вашингтон, возмущался Трамп. Германию затем он назвал «заложницей» России в энергетической сфере. Немецкий канцлер Ангела Меркель, реагируя на это, заявила, что Берлин свободен в своей политике и самостоятельно принимает решения.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Дональд Трамп , Евросоюз , Владимир Путин
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