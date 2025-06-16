Reuters узнал, что мешает G7 снизить потолок цен на российскую нефть

Рост цен на нефть на фоне действий Израиля может стать препятствием для снижения потолка цен, говорят источники. G7 предложено снизить его до $45 за баррель. Россия не поставляет нефть по контрактам, где соблюдается ограничение

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Для стран G7 («Большая семерка») достижение соглашения о снижении потолка цен на российскую нефть может быть сложным, поскольку в последнее время мировые цены на этот ресурс резко выросли. Об этом агентству Reuters сообщили два дипломатических источника.

Они пояснили, что мир столкнулся с резким ростом цен на нефть после того, как в ночь на 13 июня Израиль начал наносить удары по Ирану.

Эскалация отношений между двумя государствами стоит на повестке саммита организации, который начался 15 июня в Канаде, говорят источники. Они выразили надежду на выпуск членами G7 совместного заявления, в котором будет содержаться призыв к сдержанности и возвращению к дипломатическим методам урегулирования разногласий.

Потолок цен на нефть страны G7 ввели в декабре 2022 года. В феврале 2023-го также начали действовать ограничения на нефтепродукты: $100 за баррель на дизтопливо (так как оно продается с наценкой по сравнению с сырой нефтью) и $45 за баррель на мазут, продающийся с дисконтом. Компаниям из стран G7 запрещено оказывать услуги по транспортировке и страховке российских нефти и нефтепродуктов, если они продаются по цене выше, чем установлено лимитом. Россия ввела ответные меры с 1 февраля 2023 года, их действие несколько раз продлевали. Был запрещен экспорт из России нефти и нефтепродуктов по контрактам, условия которых следуют потолку нефтяных цен, установленному «Большой семеркой». 10 июня президент России Владимир Путин продлил запрет до конца 2025 года.

В середине июня Еврокомиссия предложила странам G7 снизить потолок цен на российскую сырую нефть с $60 до $45 за баррель в рамках 18-го пакета санкций. По сведениям Bloomberg, против этого предложения выступают США, которые также входят в организацию.

Россия считает санкции западных стран незаконными.

Мировые цены на нефть растут с начала июня. В середине месяца, когда Израиль начал против Ирана операцию «Восстающий лев», этот рост ускорился и продолжался на фоне обмена двух стран ударами. 16 июня цена нефти марки Brent несколько снизилась, сейчас она достигает около $71 за баррель.

Руководитель исследовательской группы Onyx Capital Group Гарри Чилингирян считает, что нефтяные цены стабилизируются из-за того, что конфликт между Израилем и Ираном не повлиял на поставки энергетических ресурсов. «Все сводится к тому, как будет развиваться конфликт вокруг энергопотоков. Пока производственные и экспортные мощности не затронуты, и Иран не предпринимал попыток нарушить поставки через Ормузский пролив», — сказал он Reuters.

Ключевой вопрос вокруг конфликта обеих стран — приведет ли он к перебоям в Ормузском проливе, отмечает агентство. Через пролив, по его оценке, проходит около пятой части мировых поставок нефти, или примерно 18–19 млн барр. в сутки.