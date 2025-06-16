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Противостояние Израиля и Ирана ,  
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Reuters узнал, что мешает G7 снизить потолок цен на российскую нефть

Reuters: рост цен мешает G7 снизить потолок цен на российскую нефть
Сюжет
Противостояние Израиля и Ирана
Сюжет
Война санкций
Рост цен на нефть на фоне действий Израиля может стать препятствием для снижения потолка цен, говорят источники. G7 предложено снизить его до $45 за баррель. Россия не поставляет нефть по контрактам, где соблюдается ограничение
BRENT BRENT $72,06 -1,96%
Фото: Сергей Карпухин / Reuters
Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Для стран G7 («Большая семерка») достижение соглашения о снижении потолка цен на российскую нефть может быть сложным, поскольку в последнее время мировые цены на этот ресурс резко выросли. Об этом агентству Reuters сообщили два дипломатических источника.

Они пояснили, что мир столкнулся с резким ростом цен на нефть после того, как в ночь на 13 июня Израиль начал наносить удары по Ирану.

Эскалация отношений между двумя государствами стоит на повестке саммита организации, который начался 15 июня в Канаде, говорят источники. Они выразили надежду на выпуск членами G7 совместного заявления, в котором будет содержаться призыв к сдержанности и возвращению к дипломатическим методам урегулирования разногласий.

Bloomberg узнал, кто в G7 против снижения потолка цен на российскую нефть
Политика
Фото:Егор Алеев / ТАСС

Потолок цен на нефть страны G7 ввели в декабре 2022 года. В феврале 2023-го также начали действовать ограничения на нефтепродукты: $100 за баррель на дизтопливо (так как оно продается с наценкой по сравнению с сырой нефтью) и $45 за баррель на мазут, продающийся с дисконтом. Компаниям из стран G7 запрещено оказывать услуги по транспортировке и страховке российских нефти и нефтепродуктов, если они продаются по цене выше, чем установлено лимитом.

Россия ввела ответные меры с 1 февраля 2023 года, их действие несколько раз продлевали. Был запрещен экспорт из России нефти и нефтепродуктов по контрактам, условия которых следуют потолку нефтяных цен, установленному «Большой семеркой». 10 июня президент России Владимир Путин продлил запрет до конца 2025 года.

В середине июня Еврокомиссия предложила странам G7 снизить потолок цен на российскую сырую нефть с $60 до $45 за баррель в рамках 18-го пакета санкций. По сведениям Bloomberg, против этого предложения выступают США, которые также входят в организацию.

Россия считает санкции западных стран незаконными.

Мировые цены на нефть растут с начала июня. В середине месяца, когда Израиль начал против Ирана операцию «Восстающий лев», этот рост ускорился и продолжался на фоне обмена двух стран ударами. 16 июня цена нефти марки Brent несколько снизилась, сейчас она достигает около $71 за баррель.

Руководитель исследовательской группы Onyx Capital Group Гарри Чилингирян считает, что нефтяные цены стабилизируются из-за того, что конфликт между Израилем и Ираном не повлиял на поставки энергетических ресурсов. «Все сводится к тому, как будет развиваться конфликт вокруг энергопотоков. Пока производственные и экспортные мощности не затронуты, и Иран не предпринимал попыток нарушить поставки через Ормузский пролив», — сказал он Reuters.

Ключевой вопрос вокруг конфликта обеих стран — приведет ли он к перебоям в Ормузском проливе, отмечает агентство. Через пролив, по его оценке, проходит около пятой части мировых поставок нефти, или примерно 18–19 млн барр. в сутки.

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