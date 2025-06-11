В Кремле оценили перенос переговоров с США в столицы

Переговоры между Россией и США об устранении «раздражителей» в двусторонних отношениях продолжаются, однако «завалов очень много», заявил Песков, призвав не надеяться на быстрые результаты. Новый раунд должен пройти в Москве

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / РБК)

Диалог с американской стороной об устранении «раздражителей» в двусторонних отношениях продолжается, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так он прокомментировал ход переговоров с США и заявление посла России в Штатах Александра Дарчиева, что новый раунд пройдет в Москве.

«Как видите, диалог продолжается. Все это осуществляется дипломатическими ведомствами в рамках тех пониманий, которые достигли президенты [Владимир] Путин и [Дональд] Трамп. Завалов очень много, вряд ли можно надеяться на быстрые результаты», — сказал Песков.

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине проходят в третьей стране, поскольку там есть «посреднические усилия, которые прежде всего прикладывают США», уточнил он.

Дарчиев накануне рассказал, что на консультациях сторон в Стамбуле в апреле было принято предварительное решение о переносе переговоров в столицы стран Москву и Вашингтон. По его словам, новый раунд состоится в Москве в ближайшее время. До этого делегации встречались в Эр-Рияде и Стамбуле.

Замглавы российского МИДа Сергей Рябков сообщал, что Москва планирует в ходе следующих раундов переговоров добиться внятного ответа от США о возобновлении между странами прямого авиасообщения.

Контакты между Россией и США активизировались после возвращения Трампа в Белый дом. Стороны в феврале договорились, в частности, о нормализации работы посольств. Дарчиев говорил, что ему как послу в США поставлены задачи «в полной мере воспользоваться приоткрывшимся окном возможностей для преодоления токсичного наследия предыдущей администрации, ориентируясь на выход стран на модель неконфронтационного сосуществования».

Посол подчеркнул, что Россия готова к совместной с США кропотливой работе как по урегулированию конфликта на Украине, так и по налаживанию двусторонних отношений. «Выбор между сценариями конфронтации и прагматичного взаимодействия за американской стороной», — сказал Дарчиев.