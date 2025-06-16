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Противостояние Израиля и Ирана ,  
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Власти Израиля сообщили новые данные о жертвах атак Ирана

Минздрав Израиля: от ночных ударов Ирана пострадали 287 человек
Сюжет
Противостояние Израиля и Ирана
Больницы Израиля за минувшую ночь приняли 287 человек, пострадавших после новой волны ударов Ирана. Число погибших в Бат-Яме выросло до девяти, в Хайфе нашли мертвыми трех человек, которые числились пропавшими без вести
Фото: Ronen Zvulun / Reuters
Фото: Ronen Zvulun / Reuters

За прошедшую ночь в израильские больницы с различными травмами из-за ударов Ирана обратились 287 человек, сообщили в израильском Минздраве. Больше всего пострадавших — 53 — приняла больница «Бейлинсон» в составе Медцентра им. Рабина, которая расположена в городе Петах-Тиква, где иранские ракеты попали в жилые кварталы.

В Минздраве уточнили, что среди пострадавших один человек в тяжелом состоянии, 13 — в состоянии средней тяжести, 240 — с легкими травмами. Еще 11 человек обратились за медпомощью из-за шокового состояния.

Общее число погибших в Израиле с вечера 13 июня, когда начались иранские удары, превысило 20 человек. The Jerusalem Post пишет, что из-под завалов в Бат-Яме, где иранская ракета попала в многоэтажный жилой дом, извлекли тела еще двух человек. Число погибших в городе возросло до девяти. В Хайфе три человека, которые числились пропавшими без вести после вчерашней атаки, были найдены мертвыми, сообщает Ynet. Число жертв в городе за ночь возросло до восьми.

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Фото:Vahid Salemi / AP / ТАСС

13 июня Израиль начал операцию против Ирана, нанеся удары по ядерным объектам, военным базам и личному составу иранской армии. Как указали израильские власти, эта атака стала ответом на растущую ядерную угрозу со стороны Тегерана. Иран, который отрицает планы по созданию ядерного оружия, в ответ атаковал Израиль, выпустив сотни баллистических ракет по его территории.

Накануне Минздрав Израиля сообщил о 385 раненых, обратившихся в больницы. С учетом обновленных данных число пострадавших от иранских атак составило почти 700 человек. По данным Минздрава Ирана, с начала израильских атак погибли более 220 человек, более 1,2 тыс. пострадали. Представитель Министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур уточнил, что жертвы — в основном мирные жители. Израильская армия сообщала о ликвидации иранских генералов и высокопоставленных командиров КСИР.

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Милена Костерева
Израиль Иран пострадавшие погибшие ракетные удары
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