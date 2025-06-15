 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Противостояние Израиля и Ирана ,  
0 

В Израиле из-за атак Ирана погибли 10 человек, 385 пострадали

Сюжет
Противостояние Израиля и Ирана
Больницы Израиля за минувшую ночь приняли 385 человек, пострадавших после новой волны ударов Ирана. По данным израильского Минздрава, за сутки в стране погибли 10 человек
Фото: Ronen Zvulun / Reuters
Фото: Ronen Zvulun / Reuters

За прошедшие сутки в результате ударов Ирана в Израиле погибли 10 человек, 385 пострадали, сообщили в израильском Минздраве. По оценкам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в ходе ночных обстрелов Иран выпустил по территории еврейского государства 70 ракет, передает Times of Israel.

Пресс-служба ведомства опубликовала сводку, согласно которой за сутки с вечера 13 июня, когда начались иранские удары, в Израиле насчитывается уже 13 погибших. Из таблицы, которая прикреплена к сообщению следует, что за ночь в больницы поступило 385 раненых, включая обратившихся через израильскую национальную медицинскую службу «Маген Давид Адом» и самостоятельно.

В текст и в заголовок материала внесены уточнения после появления изменений в первоисточнике.

Сначала Минздрав Израиля сообщил о 12 погибших за сутки. Следом было опубликовано сообщение от имени пресс-секретаря ведомства Шири Соломон, в котором говорится: «вопреки сделанному около часа назад заявлению, число погибших за последние 24 часа составило 10 человек.

В Минздраве уточнили, что среди пострадавших 7 человек находятся в тяжелом состоянии, 40 — в состоянии средней тяжести, 298 — с легкими травмами. Еще 14 человек обратились за медпомощью из-за шокового состояния.

Больше всего раненых принял медицинский центр «Вольфсон», государственная больница, расположенная в центральной части Израиля, — 96, а также медцентр «Каплан» в Реховоте — 56, и медцентр «Шиба» в Рамат-Гане — 41.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное
Политика
Фото:Vahid Salemi / AP / ТАСС

Израиль в ночь на 13 июня начал против Ирана операцию, которую связал с тем, что страна приблизилась к созданию ядерного оружия. Иран отрицает обвинения в стремлении его создать, но в ответ атаковал Израиль, выпустив сотни баллистических ракет по его территории.

В ночь на 15 июня Израиль и Иран продолжили обмениваться ударами. Иран начал проводить комбинированные атаки с использованием беспилотников и баллистических ракет средней дальности. Всего Тегеран провел три волны пусков: в 23:00, в 02:00 и в 02:55 утра, писала Times of Israel. Впервые по Израилю была применена гиперзвуковая ракета — по объекту в Хайфе. ЦАХАЛ атаковала ракетами важные стратегические объекты Ирана — НПЗ, нефтехранилище, здание Минобороны, центр ядерных разработок.

Одна из иранский ракет попала в жилой многоэтажный дом в Бат-Яме, на юге Тель-Авива. В результате удара погибли по меньшей мере шесть человек и около 200 получили ранения, дом оказался под угрозой обрушения. Еще 40 человек пострадали в соседнем городе Реховот. The New York Times писала, что при атаке был поврежден научно-исследовательский институт имени Вейцмана.

Читайте РБК в Telegram.

Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана. Главные новости 

Нетаньяху обратился к народу Ирана. Видео

Кадры работы ПВО и попадания иранских ракет по Тель-Авиву

Путин поручил нарастить возможности Сухопутных войск «в кратчайшие сроки»

Космический аппарат впервые сфотографировал южный полюс Солнца

Путин потребовал заранее готовить базы под новые системы вооружений

Вучич заявил о готовности Сербии помочь Украине восстановить города

Глава Пентагона объяснил, почему США стремятся урегулировать конфликт на Украине

У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля

Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Милена Костерева
Израиль Иран погибшие раненые
Материалы по теме
Глава МИД Ирана назвал условие прекращения атак на Израиль
Политика
Axios узнал о просьбе Израиля к США присоединиться к ударам по Ирану
Политика
Десятки человек пострадали при ответном ударе Ирана по Израилю
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 90,01 (+0,22) Инвестиции, 11 июн, 20:04 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 79 (+0,4) Инвестиции, 11 июн, 20:04
В Москве впервые откроют историческую часть Склифа для горожан Город, 13:30
Более девяти тысяч человек остались без света в Дагестане из-за аварии Общество, 13:26
Путин рассказал, как смог избежать очков Политика, 13:07
В Израиле из-за атак Ирана погибли 10 человек, 385 пострадали Политика, 12:52
Что нужно знать о потере данных, чтобы уберечь бизнес РБК и RuBackup, 12:50
Российский вратарь повторил рекорд НХЛ в Кубке Стэнли Спорт, 12:50
Украина получила 1,2 тыс. тел погибших военных на четвертом этапе Политика, 12:37
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Минэк рекомендовал приостановить продажу туров в Израиль и Иран Политика, 12:34
Песков заявил об «авгиевых конюшнях» в отношениях России и США Политика, 12:27
Каким получился квартал в скандинавском стиле в Даниловском районе Москвы РБК и FORMA, 12:25
Минобороны заявило о групповом ударе по нефтезаводу в Полтавской области Политика, 12:16
Российские военные заняли Ульяновку в ДНР Политика, 12:15
WSJ узнала, что Израиль не исключает даже аятоллу из потенциальных целей Политика, 12:04
Правительство отправило на доработку законопроект о работе риелторов Бизнес, 11:51