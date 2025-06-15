В Израиле из-за атак Ирана погибли 10 человек, 385 пострадали

Больницы Израиля за минувшую ночь приняли 385 человек, пострадавших после новой волны ударов Ирана. По данным израильского Минздрава, за сутки в стране погибли 10 человек

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

За прошедшие сутки в результате ударов Ирана в Израиле погибли 10 человек, 385 пострадали, сообщили в израильском Минздраве. По оценкам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в ходе ночных обстрелов Иран выпустил по территории еврейского государства 70 ракет, передает Times of Israel.

Пресс-служба ведомства опубликовала сводку, согласно которой за сутки с вечера 13 июня, когда начались иранские удары, в Израиле насчитывается уже 13 погибших. Из таблицы, которая прикреплена к сообщению следует, что за ночь в больницы поступило 385 раненых, включая обратившихся через израильскую национальную медицинскую службу «Маген Давид Адом» и самостоятельно.

В текст и в заголовок материала внесены уточнения после появления изменений в первоисточнике. Сначала Минздрав Израиля сообщил о 12 погибших за сутки. Следом было опубликовано сообщение от имени пресс-секретаря ведомства Шири Соломон, в котором говорится: «вопреки сделанному около часа назад заявлению, число погибших за последние 24 часа составило 10 человек.

В Минздраве уточнили, что среди пострадавших 7 человек находятся в тяжелом состоянии, 40 — в состоянии средней тяжести, 298 — с легкими травмами. Еще 14 человек обратились за медпомощью из-за шокового состояния.

Больше всего раненых принял медицинский центр «Вольфсон», государственная больница, расположенная в центральной части Израиля, — 96, а также медцентр «Каплан» в Реховоте — 56, и медцентр «Шиба» в Рамат-Гане — 41.

Израиль в ночь на 13 июня начал против Ирана операцию, которую связал с тем, что страна приблизилась к созданию ядерного оружия. Иран отрицает обвинения в стремлении его создать, но в ответ атаковал Израиль, выпустив сотни баллистических ракет по его территории.

В ночь на 15 июня Израиль и Иран продолжили обмениваться ударами. Иран начал проводить комбинированные атаки с использованием беспилотников и баллистических ракет средней дальности. Всего Тегеран провел три волны пусков: в 23:00, в 02:00 и в 02:55 утра, писала Times of Israel. Впервые по Израилю была применена гиперзвуковая ракета — по объекту в Хайфе. ЦАХАЛ атаковала ракетами важные стратегические объекты Ирана — НПЗ, нефтехранилище, здание Минобороны, центр ядерных разработок.

Одна из иранский ракет попала в жилой многоэтажный дом в Бат-Яме, на юге Тель-Авива. В результате удара погибли по меньшей мере шесть человек и около 200 получили ранения, дом оказался под угрозой обрушения. Еще 40 человек пострадали в соседнем городе Реховот. The New York Times писала, что при атаке был поврежден научно-исследовательский институт имени Вейцмана.